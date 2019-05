Roberto Martinez dévoile sa sélection pour les matches du mois de juin (Live 12h)

Un parfum d’équipe nationale commence à flotter sur notre plat pays. Après une saison riche en titres pour les uns, à oublier pour d’autres… l’heure du rassemblement des Diables approche. Les Belges affronteront le Kazakhstan (8/06) et l’Écosse (11/06) à domicile. Si les « affiches » ne font pas rêver tout le monde, l’occasion est belle de clôturer une longue saison de la plus belle des manières. En dévoilant sa sélection ce mardi midi lors d’une conférence de presse, Roberto Martinez lance les festivités.

Les écussons de nos Cityzens, nos Blues, notre Merengue ou encore nos Spurs vont laisser place au noir, au jaune et au rouge en ce mois de juin pour les troisième et quatrième rencontres de qualification pour l’Euro 2020.

Les Belges visent le sans-faute, après les victoires contre la Russie (3-1) et Chypre (0-2). Ils veulent conforter leur avance en tête du groupe I. Mais pas question de prendre les adversaires de haut, chaque match est à jouer et les joueurs devront être prêts à 100% pour performer lors des deux rencontres. En composant avec la fatigue et la situation de chacun en cette toute fin de saison.

Au moment d’aborder cette liste, Roberto Martinez a plus d’options que lors des deux dernières rencontres où nombre des piliers de l’équipe étaient indisponibles. Cette fois, quelques incertitudes subsistent néanmoins, autour de Jan Vertonghen, Romelu Lukaku et Jason Denayer notamment. On ignore aussi si le sélectionneur continuera à appeler les joueurs évoluant en Chine alors que leur championnat continue et qu’il dispose cette fois de plus de joueurs en forme.

Après ces rencontres, il sera temps pour certains de (re)partir en vacances, en stage ou de régler leur transfert pour d’autres. Avec un mercato qui s’annonce agité pour plusieurs de nos Diables. Tout ça avec, on l’espère, le sentiment du devoir accompli avec l’équipe nationale.