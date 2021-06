Roberto Martinez content après la victoire contre la Croatie : "Je suis très content de l'engagement et de l’intensité qu’on a montrés"

Après la belle victoire des Diables rouges face à la Croatie, Roberto Martinez est venu au micro de Pierre Deprez pour délivrer ses impressions.

Le coach espagnol est d’abord revenu sur des ajustements tactiques : "On a changé complètement la manière avec laquelle on joue sans la balle. Cela prend du temps de travailler et on n’avait que trois jours. En jouant comme ça, si vous ne le faites pas proprement, vous vous ouvrez. On a montré qu’on était une équipe et que tout le monde était prêt à travailler pour les autres. Après ces six premières minutes, on a montré qu’on pouvait vraiment leur faire mal. On sait qu’on peut défendre en 3-4-3. C'était un petit peu différent ce soir et je pense que cette flexibilité est importante, en fonction des joueurs avec lesquels nous jouons, de ceux qu’on affronte et le type de match. C’est quelque chose qu’on a déjà fait dans le passé. Parfois, dans les grands tournois il faut s’adapter d’un match à l’autre en trois, quatre jours, l’expérience de l’équipe nous le permet."

Le Catalan a mis le doigt sur les éléments les plus importants selon lui : "Les points les plus positifs sont l’intensité et l’engament qu’on a vu durant les 90 minutes jusqu’à l’arrêt de Courtois en fin de match face à une très belle équipe.". Interrogé sur la place de Denayer en équipe nationale, titularisé au lieu de Vermaelen, le sélectionneur n’était pas catégorique. "Denayer n’est pas nécessairement notre principal défenseur axial, c’est un joueur qui performe toujours lorsqu’il est sur la pelouse. Ce qui est important, c’est qu’on ne doive pas uniquement compter sur trois défenseurs centraux. Boyata ne pouvait pas jouer aujourd’hui, mais quand lui et Denayer jouent, ils peuvent ajouter quelque chose, je suis très content de cela."

C’était super de retrouver Eden sur le terrain.

À quelques jours de l’ouverture de l’Euro face à la Russie, l’Espagnol est concentré sur la santé de ses joueurs, dont plusieurs sont encore en cours de revalidation. "Aujourd’hui, le but était de préparer les joueurs, on a maintenant six jours pour préparer la Russie. De Bruyne nous rejoint demain. C’était super de retrouver Eden sur le terrain. Tout ce qu’on veut, c’est que tout le monde soit à un bon niveau. Je n’ai pas encore mon onze face à la Russie, il reste du temps. J’étais inquiet aujourd’hui concernent Trossard car une blessure l’a empêché de faire partie des 23 ce soir. Boyata doit prendre du repos pour quelques jours, c’est là-dessus que je suis concentré, avoir tous les joueurs complètement rétablis et prêts. Avec cinq changements, ce n’est pas comme avant, les titulaires sont moins importants. Il est plus important d’avoir plus de joueurs prêts à jouer."