Roberto Martinez : "Chaque supporter des Diables Rouges devrait être fier de cette équipe" -... La Belgique s’est inclinée en quart de finale de l’Euro face à l’Italie (1-2) et est éliminée de la compétition. Une nouvelle déception pour les Diables Rouges évidemment partagée par Roberto Martinez : "Je suis très déçu. Je suis triste pour mes joueurs. Je ne pense pas qu’ils méritent d’être éliminés de ce tournoi. Leur implication, tout ce qu’ils ont fait pour préparer ce tournoi a été fantastique. Malheureusement il y avait deux très bonnes équipes sur le terrain ce soir et une devait perdre. Malheureusement c’est nous". Une défaite qui ne souffre d'aucune discussion tant la Squadra a semblé supérieur aux Diables pendant une grande partie du match. Un avis que ne partage pas forcément le sélectionneur national : "En première mi-temps ils étaient meilleurs que nous. Je ne pense pas qu’en deuxième mi-temps ils étaient meilleurs que nous. Nous avons créé autant d’occasions qu’eux. Dans ce genre de matchs, chaque occasion est importante. En première mi-temps nous n’étions pas assez rapidement au pressing. En deuxième mi-temps on s’est mieux adapté. Nous avons créé du danger mais nous ne sommes pas parvenus à inscrire ce but". Ce que Martinez a surtout voulu souligner, c'est l'implication de ces joueurs, qui n'ont pas abdiqué après le deuxième but italien : "L’Italie est une très bonne équipe. Vous devez donner du crédit à ce qu’ils ont fait. C’est malheureux parce que lorsque vous êtes menés 2-0 vous pouvez sortir du match mais les joueurs n’ont pas accepté la situation. Nous avons continué à nous battre et nous sommes revenus avec un but. En deuxième mi-temps j’ai le sentiment qu’il y avait de l’espoir mais nous avions besoin de ce but de plus. Malheureusement nous n’y sommes pas parvenus, la balle ne voulait pas rentrer. Mais je pense que les efforts des joueurs, la personnalité, la mentalité et même voir Kevin De Bruyne se battre pendant 90 minutes, ça montre l’implication de ce groupe. Chaque supporter des Diables Rouges devrait être fier de cette équipe même si nous avons perdu ce match". Un homme a cependant été l'éclair dans la grisaille côté belge. Du haut de ses 19 ans, Jérémy Doku a fait trembler a défense italienne sur chacune de ses accélérations. Une situation qui n'étonne pas le sélectionneur : "Nous savions que Jérémy était prêt. Il vous donne cette explosivité en un contre un mais votre capitaine vous manque, un joueur qui est votre référence. Mais ce n’est pas à propos des joueurs qui n’étaient pas là. Les joueurs qui étaient là ont mis leur cœur et leur âme pour essayer de se qualifier. Malheureusement, les petits détails n’ont pas été dans notre sens". Une défaite et une nouvelle élimination décevant pose la question de la suite de l'histoire entre Martinez et l'équipe nationale. "Ce n’est pas le moment de parler de ça. Le moment est trop triste", a déclaré l'Espagnol. Une chose est sûre, la génération dorée a manqué une des dernières occasions d'inscrire un trophée à son palmarès.