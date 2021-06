Roberto Martinez : "Ce serait irresponsable d’essayer d’avoir un chemin plus facile" -... Les Diables Rouges s'envolent ce dimanche pour Saint-Pétersbourg où ils affronteront la Finlande pour leur dernier match de poule. Déjà qualifiée, la Belgique tentera de réaliser un 9/9. A Un homme ne sera pas du voyage comme l'a confirmé Roberto Martinez. Thorgan Hazard, touché au gen ou restera à Tubize : "Tous les joueurs sont disponibles sauf Thorgan Hazard que l’on a décidé médicalement de laisser de côté. Il a un programme individuel. Il a reçu un coup contre le Danemark. Ce n’est rien de sérieux mais il a besoin de 24h supplémentaire. Tous les joueurs vont donc faire le voyage à part lui". Après avoir perdu Timothy Castagne pour l'entièreté du tournoi suite à ses multiples fractures au visage, le sélectionneur national perd un nouveau latéral pour affronter les Finlandais. Mais cette situation ne l'inquiète pas : "Nous avons des joueurs qui peuvent jouer à des positions différentes. C’est la raison pour laquelle nous avons pris cinq latéraux. Evidemment, Yannick Carrasco a joué dans une position de numéro 10 mais il peut évoluer en tant que latéral. Nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à cette position. Nous avons perdu Timothy Castagne qui est un joueur important pour nous car il peut jouer sur les deux flancs mais je suis confiant au sujet de Nacer Chadli. Il s’est très bien entraîné hier et je pense qu’il n’y a pas de problème à son sujet. C’est important pour les joueurs qui n’ont pas encore beaucoup joué d’avoir cette expérience de match. C’est important pour ces joueurs là pour préparer ce qui nous attend dans la suite du tournoi". De nouvelles options s'offrent également à Roberto Martinez et il n'est pas impossible de voir un joueur qui n'a jamais évolué à cette position être aligné lundi. S'il a écarté la piste menant à Dennis Praet, il n'a pas infirmé celle de Leandro Trossard : "Dennis Praet n’est pas un joueur de flanc mais un joueur d’axe. Il a sa meilleure influence sur le jeu lorsqu’il joue en 6, en 8 ou en 10 mais je pense que tous les joueurs de flanc qui ont les qualités et l’endurance nécessaire à ce rôle sont une possibilité". Pour Roberto Martinez, ce dernier match sera tout sauf une partie de plaisir, la Finlande est une équipe très solide et les Diables devront jouer leur meilleur football : "On doit continuer à améliorer notre jeu face à ce genre d’équipe, très bien organisée, très forte défensivement. Ils ont seulement encaissé un but en 180 minutes dans leur premier tournoi. Ça montre à quel point ils sont bons" S'ils sont solides défensivement, le sélectionneur national a également souligné leurs offensives : "Ils jouent bien en contre-attaque et leurs deux attaquants sont de véritables dangers, ils sont très mobiles. Pukki a été un joueur très impressionnant en Championship ces deux dernières saisons. Nous connaissons bien cette équipe mais nous devrons trouver comment percer cette défense et nous devrons bien défendre également. Ce sera un match très différent de ceux contre le Danemark et la Russie. C’est une opportunité de donner du temps de jeu et d’utiliser tous les joueurs de l’effectif parce que c’est nécessaire si nous voulons être les plus forts possibles pour la suite". Pour Roberto Martinez, pas question de calculer pour essayer de terminer à la deuxième place qui offre a priori un tableau plus facile pour la suite de la compétition : "Sauf si vous connaissez tous les derniers résultats, c’est impossible de savoir. La vérité c’est que vous êtes mieux préparés si vous gagnez les trois matchs, au niveau de la mentalité, de la dynamique, de la confiance, tous les aspects que vous pouvez travailler. Contre qui vous allez jouer, c’est quelque chose que vous ne contrôlez pas. Ce serait irresponsable d’essayer d’avoir un chemin plus facile. Parce que ça voudrait dire qu’à un match, vous allez être trop court. Nous allons faire de notre mieux et jouer les trois matchs de la meilleure façon possible". Et pour appuyer cette thèse, le sélectionneur national est revenu sur la dernière Coupe du Monde : "Nous l’avons vu en 2018, nous avons battu le Brésil parce que nous étions prêts pour ça, pas parce que nous avons été chanceux et que nous n’avons pas essayé d’avoir un chemin plus facile. Ce n’est pas notre approche. Nous travaillons depuis cinq ans pour nous améliorer et ce sera la même chose demain". Le rendez-vous est donc pris. La Belgique jouera pour gagner face à la Finlande lundi à 21h avec Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Axel Witsel sur la pelouse.