Roberto Martinez : "C'est presque une finale dans ces qualifications"

Les Diables disputent leurs derniers matches de qualification en ce mois de novembre. Ils sont actuellement en Russie pour la première des deux rencontres, Romelu Lukaku et Thomas Vermaelen s’entraînent de nouveau avec le groupe, alors que Nacer Chadli et Leandro Trossard étaient absents de la session de ce vendredi soir. Un affrontement contre l’équipe la plus coriace du groupe, que la Belgique avait battu 3-1 au match aller en mars.

Dans quel état d’esprit est le groupe à la veille de la rencontre ? "Exactement dans le même que durant toute la campagne. Chaque match compte, chaque match représente une difficulté. Nous allons affronter une équipe qui joue haut, on s’attend à ce qu’ils aient une bonne tactique et qu’ils soient bien organisés. Ce sera un vrai challenge pour nous, à l’extérieur, dans un très grand stade comble. C’est important qu’on montre notre personnalité ici et qu’on joue comme on sait le faire."

L’affrontement en Russie représente sans aucun doute le plus grand défi des Diables dans cette campagne de qualification : "On aime ce genre de matches, ceux qui défient vraiment l’équipe, ceux qui nous donnent vraiment beaucoup d’informations, qui peuvent nous rendre meilleur, nous faire nous améliorer. Il faudra surtout être très concentrés et appliqués… Les deux équipes sont qualifiées et visent la première place du groupe. C’est presque une finale dans ces qualifications, ça nous prépare à l’Euro de la meilleure des manières."

Roberto Martinez veut aussi prouver lors de cette rencontre que les leçons ont été tirées du passé, et surtout, ne pas reproduire les erreurs commises face à la Suisse en Nations League.