Roberto Martinez : "Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Thomas Vermaelen débuteront contre la Finlande"

Au lendemain de la rencontre remportée dans la douleur face au Danemark, les Diables rouges sont revenus en Belgique et s’entraînent à Tubize. Roberto Martinez et Axel Witsel se sont prêtés au jeu de la conférence de presse. Le coach se projette évidemment déjà vers la rencontre contre la Finlande ce lundi soir.

Les Diables étant déjà qualifiés pour les huitièmes, Martinez a décidé d’aborder cette rencontre comme celle contre l’Angleterre à la Coupe du Monde 2018, on peut donc s’attendre à pas mal de changements.

Il confirme certaines titularisations : "On doit essayer de gagner tous les matches. Il y aura bien sûr des changements contre la Finlande, on a la même approche que contre l’Angleterre à la Coupe du Monde. Thomas Vermaelen jouera. Eden Hazard, Axel Witsel, Kevin de Bruyne débuteront également la rencontre."

Le sélectionneur national est revenu sur la prestation de Jason Denayer contre le Danemark : "Denayer a fait une erreur en début de rencontre, ça arrive en football, mais après cela il a été vraiment incroyable. Il a très bien fait son boulot, on peut se rendre compte qu'i est vraiment capable de jouer au plus haut niveau grâce à sa réaction et au match qu'il a réalisé. Je n'aurais pas pu être plus heureux de la réaction qu'il a eue après son erreur. "