Roberto Martinez avant l'Estonie : "il y aura des possibilités pour Zinho, Saelemaekers et Sambi"

Roberto Martinez s'est présenté en conférence de presse à la veille du match contre l'Estonie. Le sélectionneur national a clarifié quelques détails par rapport à sa sélection et les joueurs qui allaient entamer le triptyque de septembre. "On a pris 31 joueurs avec nous pour pouvoir partager le temps de jeu sur ces trois matchs qui se disputeront en 7 jours. Mis à part Thibaut Courtois, qui jouera les trois matchs, personne ne devrait disputer les trois rencontres en intégralité," a-t-il d'emblée signifié. "Meunier et Vertonghen travaillent de leur côté et ils ne joueront pas demain. Aucun joueur ne jouera trois fois nonante minutes." Avant de préciser, concernant le back droit : "Meunier est revenu à l’entraînement avec son équipe mais je n’attends pas de lui qu’il joue maintenant, il fera les entraînements collectifs à partir de vendredi. Dennis Praet a manqué des entraînements à cause de son transfert et ne sera pas impliqué face à l’Estonie." Jan Vertonghen a de son côté connu des soucis physiques en début, même s'il était titulaire dimanche dans son match pour le compte de Benfica face à Tondela.