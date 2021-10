Roberto Martinez avant France – Belgique : "On est plus fort qu’en 2018… tout comme la France"

Roberto Martinez s’est présenté en conférence de presse ce mercredi à la veille de Belgique-France. Le sélectionneur des Diables est confiant mais pas trop avant de retrouver nos voisins français.

►►► À lire aussi : Diables Rouges, la diagonale de Manuel Jous : la Ligue des Nations pour couronner la génération "d'orée" ?

►►► À lire aussi : Belgique-France : les cinq derbies qui ont marqué l’Histoire

►►► À lire aussi : Arthur Theate intègre la sélection pour le Final Four pour "remplacer" Thorgan Hazard

Tout de suite dans le vif du sujet, Martinez est optimiste quant aux forces en présence. Pour lui, le groupe est plus fort que celui de 2018 : "Je crois qu’on est plus fort parce qu’on a plus de joueurs, un noyau plus large. Puis avec le temps on a pu développer la synchronisation entre les joueurs, comme en club. Les joueurs se comprennent mieux maintenant. Il y a aussi forcément plus d’expérience dans ce groupe donc je pense qu’on est plus fort".