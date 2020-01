Roberto Martinez aux côtés des Special Devils et Flames

Le coach des diables Rouges a été particulièrement touché par la passion qui anime les joueuses et joueurs présents à Tubize. "Un des joueurs qui est était là ce matin devait venir en train. Mais il n'y avait pas de train et il était à 13 km d'ici. Il a commencé à marcher puis à courir jusqu'au centre. Ils sont une source d'inspiration parce quand ils veulent quelque chose ils font tout pour y arriver"

C'est sous le regard bienveillant de Roberto Martinez que les 44 nouveaux Diables et Flames ont participé à leur tout premier entraînement. Les 35 hommes et 9 femmes âgés de 18 à 35 ans représenteront la Belgique lors de tournois internationaux Special Olympics de football et futsal.

Parmi les heureux élus il y a Jason. Le jeune homme de 26 habite à Roux. Depuis qu'il est tout petit sa passion c'est le foot. Un activité qu'il pratique tous les jours dans le centre de jour le Soleil Levant à Montignies-sur-Sambre.

"Aujourd'hui je suis un peu stressé. Un peu stressé. Un tout petit peu…" confie Jason qui est aux anges. Un bonheur communicatif qui rend sa maman fière et heureuse. "C'est merveilleux. J'adore. Je suis contente de le voir comme ça" dit sa maman qui est heureuse et rassurée aussi. Ici elle sait que son fils ne sera pas jugé. C'est cela qui a toujours retenu Anne-Marie d'inscrire Jason dans un club de football "J'ai toujours eu peur qu'on se moque de lui. Il y a des personnes malveillantes. Et j'ai toujours voulu le protéger et c'est encore le cas aujourd'hui"

C'est justement pour voir disparaître ce genre de comportements que l'Union Belge a décidé de mettre en lumière les Special Devils et Special Flames. Le but étant de promouvoir l'inclusion sociale des personnes ayant un handicap mental. La Fédération mettra, pour les quatre prochaines années, les ressources financières et les tenues nécessaires à la disposition des quatre sélections nationales ainsi que le centre national d’entraînement de Tubize pour leurs entraînements et leurs matches.

Jason se sent bien à Tubize et pense déjà au prochain entraînement "Mon rêve c'est de revenir ici. Mon rêve c'est de revenir jouer. Et puis de prendre l'avion et de voyager un peu partout".

Voyager et prendre l'avion pour participer aux matchs de qualification de Special Devils. En espérant peut-être faire partie de l'équipe qui représentera la Belgique aux Jeux Mondiaux de 2023 à Berlin.