Roberto Martinez affirme qu'il veut prolonger avec les Diables rouges

Roberto Martinez était l'invité de Téléfoot ce dimanche. Le coach national, dans un discours où il a essayé de parler de temps en temps en français, a répondu aux différentes questions posées par les journalistes français. Il a d'abord abordé la Coupe du monde 2018 et l'élimination de la Belgique par la France en 1/2 finale.

"On n’est jamais prêts à perdre une demi-finale" a expliqué Roberto Martinez. "Mais c’est l’un des moments où on peut beaucoup apprendre. Mais on avait besoin de cette expérience. Mais on n’a pas mal joué. On a fait tout ce qu’on pouvait faire. Quand on est entraîneur, on veut refaire le match. Mais on a gagné six matches de Coupe du Monde. On a très bien joué lors de cette compétition. Face à la France, il fallait marquer en premier. Et c’était la même chose pour eux."

"On joue pour gagner, pas pour accepter pour la défaite", a complété Martinez. "Peut-être qu’on était fatigués mentalement après le Brésil. Mais ce n’est pas une excuse."

"On a progressé depuis cette demi-finale" a aussi ajouté l'Espagnol. "On possède plus de joueurs qui nous permettent de développer le style que l'on veut afficher. On est moins dépendants de certains éléments."

Un "ni oui ni non" instructif

En fin d'émission, Roberto Martinez est passé sur le gril lors de la séquence "Ni oui, ni non". A la question posée par Thorgan Hazard de savoir si il souhaitait continuer à la tête des Diables, le coach fédéral a répondu oui. Il a aussi répondu par l'affirmative à la question "Est-il possible de revoir Marouane Fellaini jouer avec les Diables rouges?"

Enfin, il considère Kevin De Bruyne comme le meilleur joueur au monde à sa place et estime que le Diable rouge peut un jour décrocher un Ballon d'or. Il a ajouté ne pas être inquiet par la saison minée par les blessures d'Eden Hazard.