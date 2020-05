Roberto Martinez à la tête des Diables Rouges jusqu'à la Coupe du Monde 2022, ça se précise

Le sélectionneur des Diables Rouges, Roberto Martinez, et l'Union Belge de Football sont tombés d'accord "sur une prolongation de deux ans" du contrat de l'entraîneur espagnol, rapportent ce samedi les journaux du groupe Sudpresse, Le Soir et Het Laatste Nieuws.

Roberto Martinez resterait donc à la tête de l'équipe nationale jusqu'à la Coupe du Monde 2022 qui se disputera au Qatar. Mais sa première grosse échéance serait l'Euro 2020, qui a lui été reporté à 2021.

D'après ces quotidiens, un accord aurait dû tomber en mars, à l'occasion du stage des Diables Rouges au Qatar. Mais la pandémie de Covid-19 est passée par là, et les Diables - comme leur sélectionneur - sont depuis confinés chez eux en attendant des jours meilleurs.

Il ne resterait que quelques petits détails à régler avant l'officialisation de la prolongation du contrat de Roberto Martinez à la tête des Diables Rouges, dont l'officialisation ne tomberait quoi qu'il arrive pas avant la fin de confinement.

Contactés par nos soins, Stefan Van Loock, l'attaché de presse de l'équipe nationale, et Jesse De Pretter, l'agent de Roberto Martinez, ont confirmé qu'il n'y avait encore rien d'officiel à l'heure actuelle. "On connaît la taille du tapis, mais pas encore sa couleur", a lancé Jesse De Pretter. Traduction : tout n'est pas encore réglé, mais presque !

Courtisé à quelques reprises ces derniers mois en raison de son succès avec l'équipe nationale belge (une troisième place à la Coupe du Monde 2018, un 30/30 lors de la dernière campagne qualificative pour l'Euro, une place de N.1 mondial au classement FIFA depuis de longs mois...), Roberto Martinez, dont le salaire annuel tournait autour de 1,25 million d'euros depuis 2018, pourrait voir ce dernier doubler... voire plus.

Mais cela resterait "très loin des standards anglais qui étaient son quotidien à Wigan mais surtout à Everton, où il percevait un salaire de près de six millions d'euros par an", peut-on encore lire dans les journaux du groupe Sudpresse, Le Soir et Het Laatste Nieuws.