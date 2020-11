Roberto Martinez : "2021 sera une année fabuleuse pour Eden Hazard"

Les Diables affrontent les Dynamites danoises ce mercredi à Louvain. Un partage suffira à la Belgique pour se qualifier pour "le Final 4" de la Ligue des Nations. Un match capital pour Roberto Martinez qui veut le 2021 soit l’année des Diables Rouges.

Privé de sélection à cause d’une infection au coronavirus, Eden Hazard est en quarantaine à Madrid. Une période compliquée pour le meneur de jeu du Real. "Eden voulait vraiment nous rejoindre et jouer les trois derniers matches des Diables en 2020. Il a vraiment eu une année compliquée. Mais je suis persuadé que 2021 sera une année fabuleuse pour Eden Hazard, mais aussi pour toute l’équipe nationale".

Doku et Boyata ménagés

Roberto Martinez a également fait le tour de l’infirmerie. Pas de nouveau cas de Covid à déplorer au sein du groupe. Tout le monde est "fit and well". Seuls Doku et Boyata, pas à 100%, sont suivis de près par le staff médical.

Qui pour pallier les absences de Witsel et Meunier ?

On le sait Axel Witsel et Thomas Meunier seront suspendus face au Danemark. Pas de quoi inquiéter le sélectionneur national. "Vous savez, on ne va pas se focaliser sur les absents. Moi je regarde quels sont les joueurs qui auront la chance de se mettre en avant. De saisir une opportunité. J’ai de nombreuses solutions pour pallier les absences de Witsel et Meunier. Il y a Thomas Foket, Thorgan Hazard et Nacer Chadli entre autres".

Terminer l’année sur une bonne note

Le coach des Diables vise clairement la victoire ce mercredi soir face au Danemark. Pas question de revivre le cauchemar d’il y a deux ans contre la Suisse. "Le Danemark est une équipe très forte mais on veut participer à ce final 4 donc on fera tout pour gagner. On n’est pas une équipe qui calcule. On ne va pas viser le partage. On doit gagner. Pour les fans et pour terminer l’année sur une bonne note".