Robert Waseige au Mondial 2002: Des coups de griffes de la presse à l'affrontement face au Brésil

Robert Waseige nous a quittés ce mercredi. Le Belge, ancien entraîneur du FC Liège ou du Standard, entre autres, a aussi coaché l'équipe nationale en succédant à Georges Leekens en 1999. Il était donc le sélectionneur des Diables rouges au Mondial 2002. Et ce fameux huitième de finale, perdu contre le Brésil avec le but annulé de Marc Wilmots, son capitaine emblématique (2-0). Cette défaite a constitué l'apothéose d'une Coupe du monde entamée avec l'annonce de son départ pour le Standard et marquée par des conflits avec la presse.