Revue de presse: tous les journaux du pays saluent des Diables rouges "miraculés"

Ils font la une de tous les journaux du pays mardi matin : les Diables Rouges ont arraché la victoire aux Japonais lors d'un match qui a tenu en haleine des milliers de supporters partout en Belgique. Tant au nord qu'au sud, l'équipe nationale fait les gros titres. Tous les quotidiens sont d'accord pour le dire, nos Diables sont des "miraculés".

Miracle ! C’est l’expression lâchée en une des journaux Sud Presse, Le Soir, La Libre ou encore la DH. "Miracle", "miraculés", des mots qui accompagnent une image, celle des Diables rouges bras dessus, bras dessous célébrant un goal, le troisième, le fameux but de la victoire.

Du côté du Morgen, on a choisi un mot encore plus fort peut-être : "ouf". L’Avenir parle " d’incroyable remontée des Diables, d’un match d’anthologie sur le plan émotionnel ", La Libre de " come-back le plus épique de l’histoire de notre football ", le Standaard, lui, de " combat héroïque entre David et Goliath ".

"Des Diables gâtés par les dieux du foot alors que l’heure de l’enfer de la damnation leur était promise après une heure de jeu ", écrit Le Soir, mais les Belges ont été " démoniaques " pour le quotidien néerlandais Algemeen Dagblad.

Miracle, un miracle qui est venu de deux hommes: Fellaini et Chadli, "deux sauveurs de la nation", titre carrément Le Soir, "un coup de maître" pour La Libre. Le quotidien écrit : " À l’heure où les Diables avaient baissé les bras hier, ils ont montré qu’ils avaient grandi mentalement et qu’ils pourront encore utiliser les chaussettes propres qui restent dans leur valise ".

Les journaux voient déjà loin, vers les quarts de finale et au-delà. Le Standaard titre "et maintenant le Brésil". L'Echo lui se permet un petit jeu de mot ce matin avec ce titre : "Les Diables rouges jouent à la roulette russe mais s'offrent le Brésil".

Si la presse parle de miracle, c’est parce que la prestation belge a été d’assez mauvaise qualité. Sur le plan footballistique, cette rencontre était la pire des Diables rouges. L’analyse est sans appel dans l’édito de Nathanaël Jacqmin dans L’Avenir, alors " qu’elle devait manger le Japon comme un simple sushi ". "Ces huitièmes de finale ont failli tourner au cauchemar ", poursuit le journaliste.

Pour La Libre, " les joueurs sont retombés dans leurs travers. Tactiquement, les Diables n’y étaient pas, mentalement non plus ". Alors, oui, " les Diables ont le droit de fêter avec toute la Belgique cette qualification, poursuit le quotidien, “mais il n’y a pas de quoi fanfaronner”.

L’Avenir rassure : “Pour construire de grandes équipes, il faut de grands moments”. Ce match délirant et miraculeux sera peut-être un électrochoc pour nos joueurs, comme le titre le Standaard

Maintenant, c’est le Brésil et L’Écho aussi voit déjà plus loin : “Les Diables rouges jouent à la roulette russe, mais s’offrent le Brésil”. “Des Diables qui ont rendez-vous avec le match de leur vie”, conclut L’Avenir, “dans une Coupe du monde endiablée”, titre le quotidien françaisL’Équipe aujourd’hui. L'Equipe qui fait, tout comme TF1, de Martinez "l'homme du match" pour son "très bon coaching": "Certes il n'était pas sur la pelouse, mais le sélectionneur avec son coaching gagnant a permis à son équipe de remonter son handicap de deux buts et de finalement l'emporter".