Revoir l'Insta RTBF avec Witsel : "Joueur ou coach, mon histoire avec le Standard n'est pas terminée"

Axel Witsel était l’invité de l’InstaLive RTBF Sport ce mardi à 18h ! Le Diable rouge et joueur de Dortmund a passé un bon quart d’heure en compagnie de Benjamin Deceuninck pour aborder une panoplie de sujets !

C’est coiffé de twists, qu’Axel Witsel débarque sur Instagram. En cette période de confinement, le Liégeois fait pas mal de puzzles avec ses enfants. Il regarde les aventures de Franklin et ses amis. Mais une fois les petites au lit… Il passe à la série la "Casa de Papel".

Reprise des entraînements avec Dortmund

Après du travail physique à domicile, le Diable Rouge a repris les entraînements plus classiques, il y a quelques jours au Borussia. " On travaille le physique et la technique par groupe de 6. Pas encore de matches ni de duels. On garde ses distances. Depuis aujourd’hui Thorgan Hazard a rejoint mon groupe. Comme tout le monde, j’attends la reprise de la compétition, même si ce sera à huis clos."

Et quand on lui parle de la possible arrivée de Thomas Meunier, Axel est très enthousiaste " Je n’ai pas eu de contact avec lui mais s’il arrive à Dortmund ce serait un super renfort."

Witsel a pris une nouvelle dimension cette saison

Axel Witsel se sent bien à Dortmund et il est d’accord pour dire qu’il a encore haussé son niveau cette saison : " Quand on passe du championnat chinois à la Bundesliga, il y a un grand step, surtout physiquement. Je savais que j’avais les qualités pour évoluer en Allemagne, mais j’ai mis du temps à m’adapter, même si j’ai super bien commencé en mettant des buts dès mes premières titularisations en coupe et en championnat."

Standard : Joueur ou entraîneur dans le club de son cœur

Le Standard restera pour toujours le club de cœur d’Axel. Son histoire d’amour avec le club liégeois a commencé quand il avait 9 ans " J’allais au Standard avec mon Papa. Surtout pour l’ambiance. J’ai même été ramasseur de balles à Sclessin. A l’époque j’aimais voir jouer Rapaic."

Le Liégeois, qui est toujours resté très proche du Standard, a confirmé que son histoire avec les Rouches est loin d’être terminée " Je suis, avec quelques autres Diables, les cours d’entraîneur et j’aimerais revenir au Standard pour continuer ma belle histoire. Comme joueur ou comme entraîneur."

Benjamin Deceuninck a conclu l’entretien avec un petit questionnaire dont il a le secret…

-Plus beau stade : " Dortmund avec une ambiance de dingue"

-Meilleur match avec les Diables : " Sans hésiter Belgique-Brésil en Russie". Tactiquement on était au top "

-Joueur plus fort dans ton équipe : "Eden Hazard"

-Joueur plus fort en face de toi : "Lionel Messi"

-Joueur de l’ombre, un peu sous-estimé : "Marouane Fellaini"

-Pire match de ta carrière : "France-Belgique à la coupe du monde"

Axel Witsel a terminé l’interview, en parlant de l’Euro qui aura lieu à l’été 2021 " Notre objectif c’est de gagner un titre avec la Belgique. Pour nous mais surtout pour tout le peuple. On aura un an de plus mais on n’est pas tous vieux et nos qualités seront toujours là."