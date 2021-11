Revivez les 25 buts des Diables Rouges sur la route du Mondial 2022 au Qatar

La Belgique a terminé ses qualifications au Mondial 2022 par un partage 1-1 au pays de Galles, mardi, à Cardiff, dans la 8e et dernière journée du groupe E. Kevin De Bruyne a ouvert le score (12e), Kieffer Moore a égalisé (32e). Déjà assurés de la qualification, les Diables Rouges terminent cette campagne invaincus.

Pour la troisième campagne qualificative de l'ère Martinez, après celles de la Coupe du monde 2018 et de l'Euro 2020, les Diables Rouges terminent invaincus. Ils clôturent cet exercice avec 20 points (six victoires et deux partages), cinq de plus que les Gallois. La République tchèque, victorieuse 2-0 de l'Estonie, est troisième avec 14 points et disputera les barrages grâce à ses résultats en Ligue des Nations. L'Estonie suit avec 4 unités, la Biélorussie ferme la marche avec 3.