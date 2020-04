Rétro : Pays-Bas-Belgique (1999) 5-5, la première de Robert, les premiers de Branko

Même si c'est contre la France que les Diables Rouges ont disputé le premier match de leur histoire (3-3, le 1er mai 1904 à Bruxelles), c'est face à leurs autres voisins, les Pays-Bas, que les affrontements ont été les plus nombreux. 127 "derbys des plats pays" souvent animés, passionnés, âprement disputés. Le 4 septembre 1999, au Kuip de Rotterdam, s'est écrite l'une des pages les plus spectaculaires de ces rencontres particulières. La deuxième plus prolifique de l'après-guerre (après un atypique 6-7 en 1951, également à Rotterdam, une victoire belge scellée notamment par un triplé de Pol Anoul). C'est un moment charnière dans l'histoire des Diables Rouges. Le sélectionneur fédéral de l'époque, Georges Leekens, se fait remercier à l'issue d'une pénible défaite 3-4 contre la Finlande le 18 août. Une défaite qui marque la fin de la première "ère Leekens", celle où l'homme ne se définissait pas encore en terme de pourcentage de travail accompli à la tête de l'équipe nationale, mais où ses méthodes autoritaires lui valaient le surnom peu enviable de "Georgescu" (en référence à l'ancien président roumain Nicolae Ceaucescu, décédé 10 ans plus tôt). Son successeur, Robert Waseige (à peine sorti de sa deuxième aventure carolo), ne dispose que de quelques jours pour faire connaissance avec son groupe et le préparer à la joute de prestige du 4 septembre, face aux Pays-Bas. Un match de gala destiné à symboliser et matérialiser la candidature commune à l'organisation de l'Euro 2000... La grande équipe des Pays-Bas est au complet. Avec ses stars de l'époque : Van der Sar, Stam, Cocu, Davids, Kluivert, Bergkamp ou encore les jumeaux Frank et Ronald De Boer. On ne donne pas cher de la peau de Diables Rouges en totale déconfiture depuis la Coupe du Monde 1998 (7 défaites en 8 matchs, sans tenir compte d'une tournée asiatique non-représentative) et anesthésiés par la tactique Leekens. Et pourtant, le miracle se produit. Emmenés par un Marc Wilmots jouant sa vie (et d'ailleurs exclu en seconde période !) et préfigurant le rôle qu'il va endosser les mois suivants en sélection, et un Emile Mpenza dont les multiples appels et décalages décontenancent rapidement l'arrière-garde batave, les Diables Rouges signent un authentique exploit : marquer 5 buts (eux qui n'ont plus réussi à en planter 3 depuis octobre 1997 !) et revenir deux fois au score dans un Kuip bouillant comme pour un match officiel.

Brankogoal Branko Strupar - © ROBERT VANDEN BRUGGE - BELGA Il avait fait des étincelles à Genk, associé à Souleymane Oularé, le papa d'Obbi. Champion de Belgique en 1999, Soulier d'or l'année précédente, Branko Strupar obtient la naturalisation belge et une première convocation en équipe nationale. Le natif de Zagreb espère devenir le "nouveau Luis Oliveira" (31 matchs et 7 buts, dont un inoubliable triplé en Turquie, entre 1992 et 1999) ou le "nouveau Josip Weber", mais alors en plus durable (8 caps et 6 buts, dont 5 pour son premier match contre la Zambie, entre juin et octobre 1994). Son premier match sous la vareuse noir-jaune-rouge a coïncidé avec la dernière sortie de Georges Leekens. Monté au jeu contre la Finlande, il ne peut éviter le naufrage. A Rotterdam, Robert Waseige lui offre une première titularisation et la récompense est immédiate : 0-2 à la demi-heure grâce à un...doublé du futur attaquant de Derby County ! C'était le début d'une carrière internationale qui allait durer 3 ans, 17 caps et 5 buts. Titulaire lors de l'Euro 2000, Branko Strupar a perdu sa place lors de la Coupe du Monde 2002 (remplacé par Wesley Sonck à la mi-temps du match contre la Tunisie, il ne l'a plus retrouvée face à la Russie et au Brésil) et Aimé Anthuenis (successeur de Waseige) ne l'a plus jamais repris ensuite...

Le 4-4-2 à la sauce Waseige Avec le recul, il est manifeste que le match de Rotterdam, avec ses buts, ses retournements de situation, et son esprit résolument offensif, a clairement lancé les Diables Rouges vers une dernière belle période, avant une trop longue hibernation de 12 ans, entre 2002 et 2014, marquée par une génération de moindre qualité et des sélectionneurs sans audace. Sous Robert Waseige, les Diables Rouges ont rapidement retrouvé le sourire (le 5-5 aux Pays-Bas a été suivi trois jours plus tard d'un 4-0 contre le Maroc) et le 4-4-2 immuable du Liégeois est devenu sa griffe. Avec le recul, ce 5-5 se sera révélé presque aussi fondateur (même pour une période plus courte) que le 4-2 d'août de 2012, celui qui allait, face aux mêmes Pays-Bas, amorcer l'ascension fantastique des Diables vers les sommets du football mondial… Les équipes Pays-Bas : Van der Sar/Reiziger, Stam (Westerveld), F.De Boer (c), Van Bronckhorst/Cocu, R.De Boer, Zenden, Davids/Kluivert (Van Hooijdonck), Bergkamp (Konterman) Belgique : Vande Walle (Herpoel)/Deflandre (Hoefkens), J.Peeters, Staelens (c), Van kerckhoven (Hendrickx)/Vanderhaeghe, Wilmots, Goor, Verheyen (T.Brogno)/Strupar, E.Mpenza (Walem) Les buts : 9è 0-1 (Strupar), 30è 0-2 (Strupar), 37è Davids (1-2), 45è Davids (2-2), 45è Kluivert (3-2), 50è Goor (3-3), 52è Wilmots (3-4), 59è Kuivert (4-4), 70è Kluivert (5-4), 77è E.Mpenza (5-5)