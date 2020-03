Rétro France-Belgique : Le jour où les Bleus ont eu le "seum" durant 80 minutes

Certes, il ne s’agit que d’un amical, la France est privée de Benzema (blessé), de Pogba et Evra (retenus par la Juventus pour la finale de la Ligue des Champions), Trémoulinas et Cabaye sont titulaires mais ce jour-là, les Diables ont marché sur leurs adversaires leur donnant une véritable leçon 80 minutes durant pour ce qui restera le match référence de l’ère Wilmots. Jamais les Bleus n’avaient encaissé 4 buts dans leur Stade de France .

Eden Hazard est capitaine pour la 1re fois et le brassard n’a aucun poids sur le numéro 10. Mieux, il le galvanise face à sa "patrie d’adoption". Il convertira le penalty du "1-4" et affolera la défense française avec des chevauchées dont il a le secret, il fera se lever la foule du SDF (y compris les Français) lors d’un coup du foulard.

"Et un et deux et trois zéro"

Nos compatriotes ont garni de rouge tout un bloc du Stade de France. Officiellement, ils sont 6000 mais ils semblent 10 fois plus nombreux. Et après avoir chanté aux alentours de la Tour Eiffel toute la journée, ils se sont emparés de Stade de France à coups de "Et un, et deux et trois zéro !" ou "On est chez nous !".