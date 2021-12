Rétro Diables (2/2) - Philippe Albert répond aux questions qui dérangent

NON. Parce que c'est un peu pour moi comme Mignolet et Casteels. Ils ont dû patienter dans l'ombre. Boyata aussi. Concernant les défenseurs centraux qui ont plus de 100 sélections, ils ont joué à un très, très haut niveau depuis plus d'une décennie. Et puis il est déjà âgé, donc non...

NON. Un Kompany, il n'y en a eu qu'un et il n'y en aura jamais qu'un.

- Leander Dendoncker est il sous-utilisé en équipe nationale ou pas ?

NON. Non, je ne pense pas. Je pense que Leander est conscient que Tielemans et Witsel, ou De Bruyne quand il recule d'un cran, lui sont sont largement supérieurs.

- Youri Tielemans, justement. Est-il le futur patron de l'équipe nationale ?

(longue hésitation). OUI. Mais pour ça, il va devoir franchir un palier supplémentaire, donc quitter Leicester. A terme, il peut le devenir.

- Axel Witsel est il parfois trop discret, certains disent même dépassés dans des matches où on est fortement dominé, comme contre l'Italie, la France, ce genre de match ?

NON. Axel est un des meilleurs 6 que l'on ait jamais eu, parce que son travail dans l'ombre permet à des gars comme Hazard, De Bruyne, Mertens ou Lukaku de moins travailler défensivement.

- Hans Vanaken. On ne pensait peut être pas poser cette question il y a quelques mois, mais est il devenu indispensable à l'équipe nationale ?

NON. Indispensable non, mais il est devenu plus important. J'ai été surpris par sa progression en équipe nationale. Cela alors qu'il était dans une mauvaise passe du côté de Bruges. En début de saison, il ne faut pas oublier qu'il s'est retrouvé plusieurs fois sur le banc, et sa réaction a été positive. Je ne m'attendais pas à cela de sa part parce que je ne pensais pas qu'il avait suffisamment de caractère. Je m'attends à cela de la part d'un Vormer, par exemple. Mais pas d'un Vanaken qui est plutôt cool d'ordinaire.

- Thomas Meunier, maintenant. Depuis la dernière Coupe du monde, est ce qu'il a un peu rétrogradé dans la hiérarchie ?

NON. Je ne pense pas. Il a eu une période très difficile. À Paris et puis à Dortmund récemment. Mais depuis plusieurs semaines, on retrouve le vrai Thomas Meunier, donc je ne me fais pas de souci à ce niveau là. Et puis s'il y a un problème avec Thomas, il y a Castagne. Qui peut aussi bien jouer à droite qu'à gauche, donc ça, c'est super important pour Martinez.

- Justement, on y vient. Timothy Castagne. Son avenir se situe t il dans le trio central de la défense ?

NON. Personnellement, je préfère sur un flanc son apport offensif, beaucoup plus important quand il évolue à cette place-là que dans l'axe de la défense.

- Thorgan Hazard, maintenant. A-t-il été plus important qu'Eden en 2021 et le sera-t-il plus dans le futur ?

OUI. Je pense qu'il a été plus important au niveau de l'équipe nationale qu'Eden. Et ça, tout le monde en est conscient. Il pourrait encore l'être. Bien sûr, bien sûr. Sa marge de progression est incroyable. Physiquement, quand il est à 100%, il a un volume de jeu absolument incroyable et sa polyvalence peut nous rendre de précieux services.

- Yannick Carrasco est il meilleur maintenant qu'il est revenu sur son flanc gauche, seul à cette position, ou plus haut dans le jeu, juste derrière l'attaquant ?

NON. Il est beaucoup plus fort, plus haut dans le jeu. Il le prouve depuis depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois avec l'Atlético Madrid. Quand il est seul sur le flanc gauche, il lui manque les réflexes défensifs. Mais on ne peut pas lui en vouloir, à lui personnellement. C'est l'entraîneur qui prend cette décision là. Et concernant ce poste, Thorgan, s'y est beaucoup mieux adapté à ces réflexes défensifs. Donc Yannick, quand il évolue 25 mètres plus haut, il peut faire très, très mal à l'adversaire.

- Alexis Saelemaekers peut-il, à terme, devenir un cadre ou un joueur important de l'équipe ?

OUI. Je pense qu'il peut le devenir. Je ne dis pas un cadre, mais il peut devenir quelqu'un d'important. Mais pour ça, au niveau international, il va lui falloir parfois une attitude un peu plus professionnelle. Si vous voyez ce que je veux dire... Alexis, il a son caractère. Il aime bien faire un petit geste ou deux pour amuser la galerie. Au niveau international, ça ne passe pas.

- Kevin De Bruyne, c'est un vieux débat et il revient un peu maintenant sur base des dernières prestations. Est il meilleur sans Eden Hazard ?

NON. Parce que à City, Eden n'est pas présent et Guardiola n'a d'éloge que pour De Bruyne, même si cette saison est un peu difficile pour lui. Mais De Bruyne est tellement intelligent qu'il peut jouer à trois ou quatre places différentes en équipe nationale, que ce soit sur le flanc droit intérieur, sur le flanc gauche, comme demi def ou en numéro dix. Donc, on a une chance énorme d'avoir ce type de joueurs. La présence ou l'absence d'Eden ne change pas sa façon de fonctionner. Il s'adapte et s'adapte à tout le monde, quel que soit le coéquipier qui est dans ses parages.

- Dries Mertens, sur base de ce qu'il a montré en équipe nationale en 2021, doit-il aller au Qatar ?

NON. Mais sur ce qu'il montre depuis deux mois avec Naples, oui... Donc ce sera à Martinez de décider. Je pense qu'il sera dans la sélection, parce que Dries a rendu tellement de services à notre équipe nationale depuis qu'il l'a intégrée, que ce serait anormal de ne pas le prendre pour cette Coupe du Monde. D'autant plus que il a un super niveau pour le moment avec Naples.

- Eden Hazard. Le reverra-t-on un jour, comme il déclare l'espérer, à son niveau de 2018, ou faut-il faire une croix là dessus ?

NON. Je pense qu'il faut faire une croix là-dessus. Mais Eden a tellement de qualités qu'il peut encore nous rendre de nombreux services. Mais pour ça, il faut qu'il enchaine les matchs, qu'il ait du rythme dans les jambes et que psychologiquement, il ne pense pas nécessairement à l'adversaire qui va arriver quand il a le ballon. Il doit jouer libéré comme il le fait depuis qu'il est gamin.

Moi, je l'ai connu à 16 ans à Lille. Et ce qu'il a fait à Lille, peu de joueurs peuvent le faire. Ce qu'il a fait à Chelsea, c'est pareil. Maintenant, le transfert au Real, c'est un peu une catastrophe. Mais, Messi n'est plus aussi rapide et aussi efficace qu'il y a quelques années non plus, ce qui ne l'empêche pas d'être super important avec l'Argentine et avec le PSG à l'heure actuelle.

- Romelu Lukaku. Peut-il encore progresser sur certains points, ou est-il vraiment à son apogée ?

Romelu, jusqu'au dernier jour de sa carrière, il vous dira qu'il peut encore progresser. J'ai rarement vu un garçon aussi intéressé à lui même dans sa progression. C'est une bête de travail, d'après ce qu'on m'a dit, et ses statistiques dans tous les clubs où il est passé sont absolument incroyables. Donc, il va encore progresser et va encore nous étonner et encore marquer énormément de buts.

- Jérémy Doku possède-t-il un profil unique pour l'équipe nationale ?

OUI. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il a ce volume de jeu et cette accélération, cette double accélération, voire triple accélération... A partir du moment où il est en un contre un, bonne chance aux défenseurs...

- Christian Benteke doit-il recevoir plus de crédit en équipe nationale ?

OUI. Je pense que oui. Parce que les rares fois où Martinez lui a fait confiance, il a toujours répondu présent. C'est très important, surtout quand on sait que Martinez n'oublie pas ce genre de choses. Donc, j'espère moi personnellement, que Martinez prendra trois attaquants au Qatar, et pas deux. Et qu'à partir de ce moment là, Christian sera dedans. Même s'il s'agit d'une liste de 23, je suis partisan de prendre 3 attaquants.

- Michy Batshuayi va-t-il éternellement rester numéro deux derrière Lukaku, ou doit-il se méfier de Benteke ?

NON. Il doit se méfier. Les derniers mois, Benteke a commencé à jouer de Crystal Palace, à inscrire des buts. Son jeu de tête, il n'y a aucun défenseur qui peut rivaliser avec lui. Peut être Van Dijk, de Liverpool... Qui plus est, Michy, cette saison, c'est fait de hauts et de bas du côté de Besiktas. Donc, il va devoir se bouger un peu pour rester deuxième dans la hiérarchie.