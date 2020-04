Rétro : Brésil 2014 : Belgique-USA, la bataille du "Stress-Spangled Banner"

Dans la longue histoire qui lie les Diables Rouges à la Coupe du Monde, deux catégories de matchs sont entrées dans la légende : celle des exploits inattendus face à des géants (l’URSS en 1986, le Brésil en 2018) et celle des victoires plus attendues…mais qui auront tenu tout un peuple en haleine. Les deux derniers huitièmes de finales disputés par la Belgique en constituent de parfaits exemples. Le Japon en 2018, et les Etats-Unis en 2014 incarnaient a priori des tremplins idéaux vers les quarts. Et pourtant…

Après un sans-faute au premier tour (2-1 contre l’Algérie à Belo Horizonte, 1-0 contre la Russie à Rio de Janeiro, et 1-0 contre la Corée du Sud à Sao Paulo), les Diables Rouges abordent la phase à élimination directe avec confiance et sérénité. Déjà qualifiée avant son 3è match de poule, la Belgique a pu faire souffler ses cadres (Lombaerts, Vanden Borre, Defour, Dembélé, Januzaj titulaires face à la Corée) et constaté avec un certain soulagement le verdict du groupe G : l’Allemagne première, le Ghana dernier et le Portugal éliminé…à la différence de buts. Autant d’adversaires que Marc Wilmots préférait éviter. Sur le fil, ce sont donc les Etats-Unis qui s’invitent pour un match que la majorité des supporters belges appréhende avec optimisme.

Dans la touffeur colorée de Salvador

Après un premier tour disputé dans une zone géographique plutôt restreinte, autour de la partie centre-sud du Brésil et dans un climat globalement tempéré, les Diables Rouges mettent le cap sur le nord et sur la côte atlantique, dans la festive et colorée Salvador de Bahia. L’atmosphère y est chaude, moite, limite étouffante. L’Arena Fonte Nova, coincée entre les favellas, y a abrité 4 matchs prolifiques du premier tour : Espagne-Pays-Bas (1-5), Allemagne-Portugal (4-0), Suisse-France (2-5) et Bosnie-Iran (3-1), 21 buts au total. Aucun stade n’a fait mieux ! Le ton est donné pour un Belgique-USA prometteur : d’un côté des Diables séduisants sur papier mais pas encore " libérés " sur le terrain, de l’autre des Yankees audacieux, décomplexés et sublimés dans leur rôle d’underdog par un Jürgen Klinsmann bien décidé à frapper un grand coup !

Le retour de l’Araignée noire

Personne ne l’imaginait au coup d’envoi, mais ce match allait se révéler épique, haletant, stressant, par moment même paralysant. Autant pour le supporter belge présent dans le stade, devant sa télévision ou son poste de radio, que pour le commentateur pris dans une tourmente émotionnelle rarement atteinte (Rodrigo Beenkens, Thierry Luthers et moi-même pouvons en témoigner…).

39 tirs pour la Belgique (17 cadrés, 13 non-cadrés, 9 bloqués), aucune équipe n’a fait mieux sur un match de cette Coupe du Monde 2014, aucune équipe n’avait fait aussi bien depuis…la Coupe du Monde 1966.

A lui seul, Tim Howard a constitué le cauchemar de toute une équipe et de tout un peuple. 15 arrêts ( !), une omniprésence déconcertante, des réflexes sortis de nulle part, tout simplement le retour de l’homme-élastique ou, plus prosaïquement, la réincarnation de l’Araignée noire, surnom du grand Lev Yachine, seul gardien jamais sacré Ballon d’or en 1963…

Les Diables s’y sont cassés les dents durant 90 minutes (Origi, Hazard, Kompany,…) et ont même failli voler en éclat sur la dernière action américaine, conclue dans les nuages par Wondolowski…

C’est finalement la prolongation qui a permis à la Belgique de revivre une émotion quasi-similaire à 1986, grâce notamment à la montée salutaire de Romelu Lukaku. Passeur décisif sur le but de Kevin De Bruyne à la 93è minute, sur la…32è tentative belge ( !), buteur lui-même en toute fin de premier acte de la prolongation.

Il était écrit que ce match ne pouvait pas se conclure autrement que dans le stress. A la 107è minute, une volée de Julian Green redonnait espoir aux troupes de Klinsmann avant que Jones et Yeldin, sur le fil, ne passent à deux doigts d’arracher une insoutenable séance de tirs au but.

Heureusement, ce ne fut pas le cas…