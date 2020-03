Rétro : Belgique - Japon : Les Diables Rouges et l'art de l'aïkido

Vous connaissez l’aïkido? C’est un art martial qui consiste à utiliser la force de l’adversaire pour mieux contre-attaquer. Ce deux juillet à Rostov-sur-le-Don, les " Samouraïs " sont sûrs de leur don. On l’a presque oublié, mais il y a eu une première mi-temps. Tout avait jusque-là été trop facile pour les Diables dans le tournoi. Les Japonais leur rappellent, nous rappellent, pendant les 45 premières minutes, qu’un match à élimination directe ne ressemble pas du tout à un match de poule. Le stress est plus important. Chaque action a son supplément de frissons.

Mais d’action il n’y en a guère donc dans le premier acte de ce combat mental, d’abord. Ce scénario, c’est le Japon qui l’écrit. L’idée est de laisser croire aux Diables rouges qu’ils sont les plus forts, pour mieux les endormir, les ralentir.

Avant la contre-attaque donc. Haraguchi pique, une première fois, dans le dos d’un Vertonghen qui a baissé sa garde. Quatre minutes plus tard, Inui voit le jour pour prolonger le cauchemar belge. Entre les deux buts japonais, Eden avait échoué, à l’épreuve du poteau. 0-2, à la 52e minute. Toute la Belgique est au bord du vide, le regard vague. Il faut l’avouer, rares sont ceux qui l’avaient vu venir.

Mais dans un bon combat d’aïkido, on attend le moment de la concordance des énergies. Cet instant où les deux adversaires font corps pour offrir une chorégraphie harmonieuse.

>>> Retrouvez notre section "Catalogue à la demande" avec les plus grands exploits sportifs belges, et quelques internationaux

Les combattants vont nous l’offrir. La Belgique n’est pas le pays de l’aïkido, mais elle apprend vite.

Et si chaque geste avait été étudié, pensé? Pensé, réfléchi comme ce moment choisi pour les remplacements, les entrées de Fellaini et Chadli dans le dojo? Jusqu’à ce coup-franc flottant dévié exprès par Courtois en corner? Pour mieux attirer les Japonais, devenus sûrs de leur force? Pour mieux contre-attaquer! A moins que ce ne soit l’inverse? Et que l’absence totale de réflexion dans ce grand moment de doute nous a plongés -enfin surtout les Diables- dans un état de folie contagieuse. Comment dit-on remontada en japonais?

Car la suite, la fin, appartient désormais à l’histoire. L’histoire de notre foot. Celle un peu, de notre pays, tellement tout le monde et chacun n’ont fait qu’un, aux quatre coins belgicains. Un partage d’énergie positive a parcouru les foules, rassemblées,…confinées.

Ce soir-là à Rostov, le combat était beau, équilibré. Il semble n’avoir duré qu’une mi-temps. D’une contre-attaque à une contre-attaque. Mais rappelons-nous éternellement que c’est la force des Japonais qui nous a offert cette magie mémorable.