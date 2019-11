Retrait de permis d’un an pour Christian Benteke après trois excès de vitesse en quelques mois

Christian Benteke devra se passer de son permis de conduire pendant les douze prochains mois. Le Diable rouge a commis trois gros excès de vitesse en l’espace de quelques mois en Angleterre.

Les médias britanniques parlent d’un premier excès en janvier, où le Diable roulait à une vitesse de 130 km/h au lieu de 80. En mars, il atteignait cette fois les 143 km/h plutôt que 64. Et enfin en juillet, c’était 102 km/h plutôt que 48 km/h. Le joueur de Crystal Palace ne semblait donc pas retenir de leçon de ses erreurs passées et devra donc se contenter de la place de passager de son bolide pendant l’année à venir. En plus du retrait de permis, il écope d’un retrait de 18 points sur son permis et d’une amende d’un peu moins de 3000 livres sterling.

De l’audience du joueur il est ressorti : "Monsieur Benteke est un footballeur connu. Il a beaucoup de fans et, à ce titre, il devrait montrer l’exemple. Il n'est pas parvenu à tenir son rôle."

Actuellement en Russie pour la rencontre de qualification des Diables, Christian Benteke était absent lors de son audience.