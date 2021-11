Retour sur les derniers Pays de Galles – Belgique : le premier pas de la génération dorée, le traumatisme de 2016, la revanche à Bruxelles

Belgique - Pays de Galles : 15 octobre 2013 (1-1) - Qualifications Brésil 2014 - 15/10/2013 Les Diables Rouges ont disputé ce mardi leur 10ème et dernière rencontre de la phase de qualification à la Coupe du Monde 2014 face au pays de Galles. Les Belges ont partagé l'enjeu, 1-1. Marc Wilmots effectue quelques changements par rapport au match contre les Croates. Thibaut Courtois est toujours titularisé entre les perches, tandis que Sébastien Pocognoli remplace Jan Vertonghen au poste d’arrière gauche et que Thomas Vermaelen prend place en défense centrale aux côtés de Daniel Van Buyten. Dans le milieu de terrain, Marouane Fellaini, suspendu, est remplacé par Moussa Dembélé. Kevin Mirallas prend la place d'Eden Hazard sur l'aile gauche. Les joueurs de Tottenham sont tous les deux montés au jeu face à la Croatie vendredi dernier. Nacer Chadli est titularisé d'entrée au détriment de Steven Defour. Aucun risque n'est pris avec Christian Benteke, qui se remet d'une blessure, et qui n'avait pu jouer vendredi en Croatie. Il ne joue pas non plus ce mardi soir, Romelu Lukaku fête donc sa deuxième titularisation consécutive sous le maillot des Diables Rouges.