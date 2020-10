Retour des supporters au stade Roi Baudouin : mode d'emploi

Jeudi dernier, l’UEFA a autorisé le retour partiel du public en compétitions européennes de football, et ce à partir des matches internationaux amicaux et de Ligue des nations, quand la législation locale le permet. L’Union Belge avait alors déclaré : "L’URBSFA et la Ville de Bruxelles ont élaboré ensemble un protocole permettant à 11.000 spectateurs d’assister au match contre la Côte d’Ivoire". Depuis, le nombre de supporters autorisés à assister au match des Diables face à la Côte d’Ivoire ce jeudi à 20h45, a été réduit de 11 000 à 7000 en raison des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19.

Interdiction de la consommation d'alcool

Selon Benoit Hellings, échevin de la ville de Bruxelles chargé des Sports et donc responsable de l’organisation de la rencontre de ce soir, aucune nourriture ou boisson ne sera vendue à l’extérieur du stade, et à l’intérieur, une personne par bulle sera indiquée au moyen d’un bracelet comme étant la seule personne autorisée à aller chercher à boire. De plus, la consommation d’alcool sera interdite, l’alcool étant un vecteur de propagation.

Un système de fléchage sera également mis en place dans le stade pour indiquer le sens de circulation, pour éviter une fois de plus qu’un nombre important de personnes ne se croisent au même endroit, au même moment.

A l’avenir, Pierre Cornez espère continuer à pouvoir accueillir des supporters au stade pour encourager les Diables : "Ça ne dépend pas de nous mais on va tout mettre en oeuvre pour accueillir les supporters dans les meilleures conditions sanitaires, et on compte sur le bon sens et la bonne volonté du public pour qu’il respecte les règles en vigueur."

Pour ceux qui ne sont pas en possession d'un ticket, le match opposant la Belgique à la Côte d’Ivoire sera à suivre en direct audio sur Vivacité dès 20h45.