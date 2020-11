Rejoignez Eden Hazard et plus de 1.000 enfants malades pour suivre, en direct, l'entraînement des Diables Rouges.

Les Diables Rouges vont lancer l’action #FrontRow (traduction : au premier rang) ce vendredi. En vous rendant sur le site thefrontrow.be tout à l’heure sur le coup de 17h30, vous pourrez assister, en direct, à l’entraînement des joueurs belges. Une vision avec une perspective unique et aux côtés de plus de 1.000 enfants malades et d’Eden Hazard en personne. Touché par le Covid-19, il assistera à l’entraînement depuis sa quarantaine à Madrid.

En quoi consiste cette 'perspective unique' ? Axel Witsel, Michy Batshuayi et Youri Tielemans porteront une caméra sur la poitrine durant la séance. De quoi offrir des images inédites au cœur de la vie sportive des Diables Rouges. Cette action #FrontRow est lancée en collaboration avec Bednet et ClassContact ; deux organisations qui permettent aux jeunes malades de longue durée de suivre un enseignement à distance.

"Je suis actuellement en quarantaine chez moi à cause du Covid-19. Je ne peux donc pas être présent à l’entraînement", déclare Eden Hazard dans un communiqué. "Mais je pourrai tout de même le suivre à distance, comme les enfants malades de Bednet et ClassContact. Ces organisations font en sorte que les jeunes malades de longue durée ne restent pas sur la touche, mais puissent suivre les cours et tout le reste. Notre équipe les soutient de tout cœur, surtout durant cette période difficile".

"Nous voulons faire quelque chose de spécial pour les jeunes de Bednet et ClassContact en utilisant la technologie de ces organisations sur le terrain de foot. Comme les caméras seront fixées à notre poitrine avec un harnais, cela donnera une vue à la première personne, comme on dit dans le gaming. Vous aurez ainsi l’impression d’être sur le terrain à nos côtés et vous verrez comment nous nous entraînons et interagissons. J’aimerais bien revoir les images aussi par après. C’est quand même quelque chose d’unique ", ajoute Axel Witsel.

Michy Batshuayi portera également un harnais. "Je suis très impatient de découvrir ce que cela donne quand je joue au football. Mais ce que je trouve le plus merveilleux, c’est que l’on pourra peut-être apporter quelque chose aux enfants chez eux. J’espère qu’ils en profiteront bien et que cela leur donnera le sourire".