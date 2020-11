Régulier, symbole de la réussite carolo, Dorian Dessoleil reste "snobé" par Roberto Martinez

Dorian Dessoleil se fait doucement une raison. Il n’entre pas dans les plans de Roberto Martinez chez les Diables rouges. Sa régularité depuis trois ans, les blessures de ses concurrents, la montée en puissance de son club et même son pied gauche, rien n’y fait le sélectionneur lui préfère systématiquement d’autres éléments. Souvent plus jeunes.



Le flirt de Dessoleil avec l’équipe nationale n’est pas neuf. Mais il a souvent été à sens unique. Son nom a circulé avec insistance à une période, mais il n’a jamais rien vu venir.



Très marqué par ses non-sélections il y a deux ans, il avait connu un creux dans la foulée ("au début, je me suis pris la tête car ça m’a mis la pression", confiait-il dans le Gril). Dessoleil est aujourd’hui beaucoup plus "zen".



Les dernières sélections ont constitué autant de confirmations que sa chance est passée ou qu’il n’entrait tout simplement pas dans les plans d’un sélectionneur pour qui la jeunesse compte. Vanheusden, Bornauw et tout récemment Delcroix ont été appelés. Lui n’a même pas reçu de préconvocation. "Il n’attend plus rien. Il a tourné le bouton", nous glisse-t-on.



S’il est déçu, le solide barbu, qui porte fièrement les couleurs nationales autour du bras à chaque rencontre, n’en laisse rien paraître. Tout juste concède-t-il qu’il se sent parfois sous-estimé.



Capitaine d’un navire carolo qui vogue en haut de classement, incarnation de la progression du vaisseau zébré, le défenseur central aligne les matches avec régularité.



Rarement blessé ou suspendu, il a disputé 120 des 131 derniers matches de son Sporting. A 28 ans, il facture plus de 170 matches et une dizaine de buts en Pro League et a même goûté à l’Europe (2 matches, 1 but).



Un CV intéressant auquel, il ajoute un pied gauche préférentiel. Denrée rare chez les centraux, mais atout jusqu’ici insuffisant pour séduire El Señor Martinez.



"C’est dommage. Il est le capitaine d’une des meilleures défenses du pays. Avec ses qualités défensives et sa relance, Dorian ne ferait pas tâche en équipe nationale", souligne Philippe Albert. "Pour Dorian comme pour d’autres, il faut travailler, travailler. Il doit progresser pour lui et pour son club et ne pas baisser la tête."



"Il y a d’autres joueurs qui méritaient d’être appelés mais que ne l’ont jamais été, comme Didier Beugnies en 1986", reprend notre consultant. "La concurrence à son poste est terrible. Le sélectionneur est un fidèle, il n’oublie pas ceux qui lui ont rendu service. Le Carolo a déjà 28 ans et je pense aussi que Martinez prépare l’avenir. Le sélectionneur fait ses choix, il faut les respecter".