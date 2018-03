Red, la mascotte des Diables Rouges pour le Mondial 2018, est sorti de son œuf

Dévoilée mi-octobre par le sélectionneur Roberto Martinez en personne, la mascotte des Diables Rouges pour le Mondial 2018 a officiellement été présentée ‘en chair et en os’ ce mercredi après-midi devant le Théâtre de la Monnaie à Bruxelles.

Red, la création d’Arnaud Hermant qui a été plébiscitée par une large majorité des supporters (46 % des voix), est donc sorti de son œuf pour représenter tous les Belges et faire le lien entre les supporters de tous âges et les joueurs de toutes nos équipes nationales.

"Red a pour mission de représenter le football belge de manière sympathique et fun, explique Benjamin Goeders, marketing manager à l’URBSFA. Il accompagnera désormais régulièrement l’équipe national et renforcera encore un peu plus l’identification avec les joueurs. L’idée étant qu’il fédère athlètes et supporters autour d’une identité forte."

Depuis le 10 mars, plus de 1500 personnes se sont relayées sur la place de la Monnaie pour réchauffer l’œuf et faire éclore cette mascotte. "Un bel exemple de solidarité et d’implication collective" conclut le communiqué de l’Union belge.