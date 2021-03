Real Madrid : Nouvelle blessure musculaire pour Eden Hazard, il ne jouera pas contre l’Atalanta

Eden Hazard n’a pas pris part à la séance d’entraînement du Real Madrid ce lundi matin, à la veille de la rencontre européenne que le club espagnol doit disputer contre l’Atalanta.

"Il ne sera pas dans le groupe pour affronter l’Atalanta" a expliqué Zinedine en conférence de presse. "Hazard n’est pas en condition pour jouer le match demain soir. Il y aura bientôt un communiqué officiel et je ne peux rien dire de plus. Ce sont des choses que je ne peux pas expliquer."

"Je veux être positif et penser que ce n’est rien de grave. On veut l’aider, j’essaie qu’il soit vite de retour avec nous" a ajouté ZZ. "On veut le voir jouer, on sait à quel niveau il peut prester. Mais nous devons nous montrer patients."

Quelques minutes plus tard, le Real Madrid a sorti un communiqué de presse : "Suite aux tests effectués aujourd’hui sur notre joueur Eden Hazard par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué avec une blessure musculaire au psoas droit. En attente d’évolution."

Il s’agit donc d’une autre blessure que celle qui avait tenu le Brainois éloigné des terrains récemment. Le Belge, blessé depuis fin janvier, avait effectué son retour ce samedi. Il a disputé 15 minutes lors de la victoire du Real face à Elche (2-1). Il est donc de nouveau indisponible.

Eden Hazard a déjà manqué 21 matches cette saison pour le Real Madrid. Il n’a disputé que 646 minutes de jeu, pour trois buts (2 en Liga, 1 en Champions League).