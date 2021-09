Real Madrid – Ancelotti élogieux : "Avoir un gardien comme Courtois, c’est une chance"

Carlo Ancelotti était un peu déçu du partage du Real Madrid, accroché 0-0 par Villarreal. Il faut dire que les Merengue n’ont pas montré leur meilleur visage face au sous-marin jaune. À l’exception de Thibaut Courtois, décisif à plusieurs reprises dont un superbe arrêt ! Ce qui n’a évidemment pas échappé à son coach.

"On n’a pas fait notre meilleur match de la saison, Villarreal a eu la possession… Mais ce qui m’importe, c’est qu’en première période, on a eu pas mal de difficultés. On a eu des difficultés dans la pression sur Capoue en première période, parce qu’on a joué avec une ligne de trois milieux, mais en deuxième période on a changé, on a mis Modric sur lui et on a eu plus de contrôle, la pression a été mieux gérée. Avoir un gardien comme (Thibaut) Courtois, c’est une chance. Ils ont été dangereux en contre, mais Courtois était là. On a gardé notre cage inviolée, c’est une chose positive. Faire un nul contre Villarreal, c’était une possibilité. Ce n’était pas notre meilleure nuit, mais ça ne fait rien, on continue".

