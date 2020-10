Rashford se rappelle du come-back de Manchester United contre le PSG : "Grâce à Lukaku, quel joueur d'équipe !"

En marge du tirage au sort, Marcus Rashford, l'un des jeunes acteurs de l'époque, s'est rappelé au bon souvenir de ce match. Et le Britannique ne tarit pas de louanges envers notre compatriote Romelu Lukaku, qui défendait à l'époque les couleurs de United : "Laissez moi vous raconter une histoire sur Big Rom'. On joue le PSG au retour avec très peu d'espoir de qualification après notre défaite. Après deux minutes, Lukaku marque le premier but. Après 30 minutes, Lukaku marque encore. Il nous faut un but de plus pour se qualifier. 94e minute, pénalty pour nous. Romelu prend la balle et me la donne.

Il savait que c'était mon moment. Il savait que c'est moins qui allait récolter toutes les louanges en marquant ce but et il l'acceptait, mettant de côté que c'était grâce à lui qu'on était là. Cela vous résume tout ce que vous devez savoir sur Romelu Lukaku. Altruiste, un fantastique joueur d'équipe. Jamais réticent à se mettre en retrait pour laisser les autres briller. C'est mon frère et je l'apprécie pour ça."

Let me tell you a little story about @RomeluLukaku9



We are playing PSG in the second leg of the Champions League, with little little hope of qualifying. 2-0 down on agg.



2 mins in, Rom scores.

30 mins in, Rom scores.



We need one more goal to qualify.



94th min - penalty... — Marcus Rashford (@MarcusRashford) October 1, 2020

Rom steps up picks up the ball and hands it to me.



He knew this was my moment.



He knew it would be me that got all news coverage for scoring that penalty and he was ok with that, ignoring the fact that he was the most instrumental part of that win. — Marcus Rashford (@MarcusRashford) October 1, 2020