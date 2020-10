Rajeunissement chez les Diables Rouges : Roberto Martinez n'a pas le choix

Trois départs, sept trentenaires

14 juillet 2018 : La Belgique remportait, avec la manière, le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2018 face à l’Angleterre (2-0). Cette génération entrait dans l’histoire du football belge, en faisant mieux que les Diables Rouges au Mexique en 1986, qui avaient terminé à la quatrième place.

Au sein de ce noyau expérimenté, seuls sept éléments (sur 23) avaient 25 ans ou moins (Romelu Lukaku, Yannick Carrasco, Thorgan Hazard, Youri Tielemans, Adnan Januzaj, Michy Batshuayi et Leander Dendoncker). Le temps a fait ce qu’il a toujours fait… et trois joueurs ont quitté le navire (retraite internationale pour Marouane Fellaini et Mousa Dembélé, retraite tout court pour Vincent Kompany).

Aujourd’hui, sept pions sont trentenaires : Thomas Vermaelen (34 ans), Simon Mignolet (32 ans), Toby Alderweireld (31 ans), Jan Vertonghen (33 ans), Nacer Chadli (31 ans), Axel Witsel (31 ans), Dries Mertens (33 ans). Le constat chiffré est implacable et sans appel : cette génération exceptionnelle ne pourra tenir encore des années. Il faut préparer l’avenir, Roberto Martinez a donc accéléré le mouvement du rajeunissement. La volonté principale, à travers un noyau élargi comptant parfois jusqu’à 32 joueurs, montrer aux nouveaux appelés comment ça se passe chez les Diables Rouges, des ‘journées portes ouvertes’ en d’autres mots.