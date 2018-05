Radja Nainggolan dans la liste des 23 pour le Mondial ? Entre pessimisme et optimisme...

Ce lundi à midi au Belgian Football Centre de Tubize, Roberto Martinez va donc dévoiler sa liste des 23 Diables rouges pour le Mondial en Russie. L'une des questions sera de savoir si Radja Nainggolan en fait partie ou pas.

Si on réfère uniquement aux derniers choix opérés par le sélectionneur national, l'optimisme est plutôt de rigueur.

Par contre, si on tient compte seulement de tous les antécédents entre les deux hommes, c'est plutôt le pessimisme qui règne. Depuis que Roberto Martinez est à la tête de l'équipe belge, la relation qu'il entretient avec le Ninja de la Roma est du genre "je t'aime, moi non plus". Ils n'ont pas souvent été sur la même longueur d'onde. Pour le coach espagnol, Radja Nainggolan n'est clairement pas un élément incontournable dans son onze idéal. Avoir un joueur avec un tel tempérament dans son effectif peut être un avantage mais aussi un désavantage s'il ne joue pas ou pas assez.

Chronologie d'une relation qui depuis 2016 fut tout sauf harmonieuse entre Roberto Martinez et Radja Nainggolan :

En septembre 2016 : Nainggolan figure dans la première sélection de Martinez mais il ne joue qu'une mi-temps face à l'Espagne et 6 minutes à Chypre. Pour un des éléments clés de notre équipe nationale à l'Euro 2016, cela semble peu...

Octobre 2016 : Forfait pour les deux rendez-vous qualificatifs des Diables Rouges face à la Bosnie et face à Gibraltar suite à une blessure aux ischios, le milieu de terrain est rentré à Rome pour se soigner. Alors que les Diables s'apprêtent à affronter la Bosnie, Radja Nainggolan se "teste" lors d'un match d'entraînement disputé entre l'équipe A et les U21 du club romain.

Selon l'entourage du Ninja, le staff médical des Diables était au courant que Nainggolan allait "se tester". C'est le premier "couac" ou faille dans la communication entre le Ninja et Roberto Martinez.



4 Novembre 2016 : Nainggolan ne figure pas dans la sélection de Roberto Martinez pour les matches contre les Pays-Bas et l'Estonie.

"Il n'y a pas de problème avec Nainggolan" s'est alors défendu Roberto Martinez. "Je pense qu'il a encore besoin de revenir à 100%. Je veux lui donner du temps pour revenir à son niveau et on verra sa situation en mars."



A l’époque, sur le plateau de La Tribune, le coach espagnol déclarera : "Radja n'a rien fait de mal mais les autres l'ont fait mieux que lui. La bonne question est de savoir pourquoi les autres sont sélectionnés et non de savoir pourquoi Radja n'est pas sélectionné."

En mars 2017, en l'absence d'Eden Hazard, il jouera la totalité des rencontres face à la Grèce (1-1 à Bruxelles) et Russie (3-3 en amical).



25 août 2017 : Il n'est pas repris pour les matches qualificatifs pour le Mondial contre Gibraltar à Liège (31 août) et la Grèce à Athènes (3 septembre).

Roberto Martinez justifie son choix de cette manière : "Ce n'est pas une sanction. Il a été décevant lors de son dernier match international. J'ai décidé de sélectionner d'autres joueurs". Nainggolan avait été remplacé à la mi-temps de la rencontre amicale face à la République tchèque en juin 2017 et trois jours plus tard il était resté sur le banc en Estonie.



Début septembre, dans un entretien accordé à la VRT, Roberto Martinez confiera : "C'est mon travail. Je ne suis pas devenu sélectionneur pour prendre des décisions faciles. En effectuant des choix populaires, je ne ferais pas mon travail. Je dois créer le meilleur groupe possible pour jouer. Cela n'a rien de personnel mais dans une compétition nous avons besoin de joueurs qui peuvent montrer de quoi ils sont capables. Ils doivent impressionner le staff et moi-même. Sur et à côté du terrain. Je ne peux juger les joueurs que sur ce qu'ils montrent en équipe nationale. Et je choisis donc les meilleures options."



Le 29 septembre 2017 : Le médian de l'AS Roma est de nouveau oublié par le coach espagnol pour les rencontres en Bosnie-Herzégovine (samedi 7 octobre) et contre Chypre à Bruxelles (mardi 10 octobre). Il s'agit à ce moment-là d'une "décision purement footballistique".



3 novembre 2017 : Radja Nainggolan effectue son retour en sélection pour les deux derniers matches amicaux de l'année, contre le Mexique (vendredi 10 novembre à Bruxelles) et le Japon (mardi 14 novembre à Bruges). Roberto Martinez justifie ce retour en affirmant en conférence de presse qu'il a vu les matches du Romain et étant donné qu'il est en forme, il l'a repris car il cherche juste à avoir "la meilleure équipe possible". Blessé, il devra finalement déclarer forfait pour ces deux joutes amicales.



Il sera de nouveau sélectionné en mars dernier pour le match amical face à l'Arabie Saoudite.

Au total, Radja Nainggolan n'a participé qu'à deux rencontres en phase qualificative. Il a joué 6 minutes à Chypre (en septembre 2016) et 90 minutes contre la Grèce (en mars 2017). Un bilan plutôt famélique pour un titulaire sous l'ère Marc Wilmots.

Alors, à votre avis, Radja Nainggolan sera-t-il ou pas du voyage avec les Diables rouges en juin prochain ? Après avoir manqué la Coupe du Monde en 2014 au Brésil, la Russie constitue sans aucun doute, à 30 ans, sa dernière chance de participer à la phase finale d'un Mondial.