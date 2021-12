Quizz spécial avec Jérémy Doku : "Le chouchou de Roberto Martinez? Je sais qu'il m'aime bien" -... Jérémy Doku s'est livré au jeu du question/réponse à notre micro. Le joueur de Rennes a profité de l'occasion pour aborder la vie au sein du groupe des Diables rouges. Les trois diables dont tu es le plus proche ? "Je suis le plus petit, donc proche avec tout le monde, surtout les jeunes. Mais aussi Rom (Lukaku), bien sûr! Et Youri (Tielemans), Alexis (Saelemaekers), Albert (Sambi Lokonga), Yannick (Carrasco),..." Qui est le leader du vestiaire, la plus forte personnalité? "Jan (Vertonghen), Axel (Witsel), Rom (Lukaku), Eden (Hazard). Eden, c'est pas tellement dans le vestiaire, c'est plus sur le terrain. Dans les moments difficiles, quelqu'un qui ose demander des ballons, c'est aussi un leader. Youri également; Lui c'est plus par son comportement:comment il se prépare avant un match, comment il se comporte, son professionnalisme,...".