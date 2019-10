Quiz RTBF : Trouverez-vous les 18 Diables sélectionnés pour le dernier Kazakhstan-Belgique en 2010 ?

A 24 heures de la confrontation entre la Belgique et le Kazakhstan, replongeons-nous dans les récentes confrontations entre les deux pays. Si les Diables rouges ont sereinement remporté les deux récents affrontements sur le sol belge (4-1 en 2011 et 3-0 en juin dernier), le dernier déplacement en terre kazakhe en octobre 2010 dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2012, avait été plus compliqué. Les Diables avaient, certes, raflé les trois points mais avaient longtemps buté sur la défense adverse (victoire finale 0-2).

Nous vous avons justement concocté un quiz sur ce dernier Kazakhstan-Belgique. Saurez-vous retrouver les 18 hommes sélectionnés à l'époque par Georges Leekens ? Pour corser la difficulté, les seuls indices que nous vous fournissons sont les positions et les âges des joueurs. A vous de jouer !