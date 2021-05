Qui seront nos 3 jokers pour l'Euro ? L'avis de nos consultants

Un Axel Witsel fit est le premier choix de Frédéric Waseige. En cas d'absence, il opte pour Saelemaekers, Foket et Januzaj. - © RTBF - Belga

Frédéric Waseige opte, lui, pour Thomas Foket, Alexis Saelemaekers et Adnan Januzaj… dans l’hypothèse où Axel Witsel est forfait. Si le médian de Dortmund devait être repris, Waseige ferait "sauter" Januzaj. À l’inverse d’Albert, Waseige choisit donc 3 jokers… de flanc.

"Chaque fois qu’on a fait appel à Foket, il a été concret, ambitieux et utile. Chacune de ses montées au jeu a montré sa fraîcheur d’esprit et de ballon. Saelemaekers a ce petit plus d’un joueur atypique : on peut s’attendre à tout avec lui et avec notre ossature, c’est toujours utile d’avoir des joueurs imprévisibles comme lui. Il apportera son vécu au sein du vestiaire milanais : avoir Ibra à tes côtés chaque jour te fait forcément progresser, et rien que s’asseoir dans ce vestiaire pendant un an fait de toi un joueur plus compétitif. Januzaj est là à chaque grand tournoi, c’en est presque désespérant… mais c’est un joueur qui, sur une seule action, peut changer le cours d’un match. Cela dit, ma priorité reste… Wistel : si son rétablissement se joue à une semaine, je prendrais le risque de prendre Axel… car il a joué toute sa carrière à un faux rythme, et cela ne nuit en rien à son efficacité. Witsel est un catalyseur : il bonifie les autres et sa seule présence dans le noyau est un plus. "