Roberto Martinez dévoilera le 15 mai prochain une liste de 33 Diables rouges en vue de la Coupe du Monde en Russie. Cette liste sera réduite à 23 (+ 5 réservistes) pour le 28 mai lorsque les joueurs se rassembleront à Tubize. La liste définitive devra être transmise à la FIFA le 4 juin au plus tard.

RTBF.be/sport vous propose de vous mettre dans la peau du sélectionneur en choisissant VOS 23 Diables rouges pour la prochaine Coupe du Monde.

Vu le système tactique à 3 défenseurs et étant donné que certains joueurs peuvent à la fois évoluer au milieu du jeu, sur les flancs et en pointe, nous vous proposons donc de faire un choix en 3 parties : 3 gardiens, 6 défenseurs (pour une défense à 3) et 14 médians et attaquants.

A vous de jouer. N’hésitez pas à partager votre expérience …