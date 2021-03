Quels Gallois pour affronter les Diables Rouges ?

Ils ne sont pas nombreux à pouvoir y prétendre, mais le Pays de Galles, résultats (et traumatisme) à l'appui, peut réellement être assimilé à l'une des bêtes noires des Diables Rouges... La dernière victoire de la Belgique face au demi-finaliste du dernier Euro remonte en effet au... 7 septembre 2012.

Depuis lors, les Diables ont enchaîné deux partages puis deux...défaites face aux Dragons gallois : le 1-0 de Cardiff (12 juin 2015) qui faisait suite à la retentissante (mais inutile) victoire 3-4 au Stade de France, et bien sûr la défaite 3-1 à Lille, lors de l'Euro 2016 (1er juillet 2016).

Vu cet encombrant passé, il serait présomptueux de présenter le match de ce mercredi comme une aimable mise en bouche, face à la 18è nation mondiale.

Comme c'est le cas depuis...2006, le Pays de Galles est emmené par une incomparable locomotive nommée Gareth Bale. Un moteur, un buteur qui, à 31 ans, aspire à pouvoir accomplir son rêve : disputer une Coupe du Monde, ce que sa nation n'a réussi à faire qu'une seule fois dans son histoire (en 1958).

Gareth Bale, c'est 87 sélections, 33 buts et 16 assists. Et surtout un leadership, une rage de vaincre qui rejaillissent sur des partenaires bien moins bankables et adulés que lui.

3 absences et un retour

Pour son entame de campagne qualificative, le Pays de Galles se retrouve bien déforcé. Outre son coach emblématique (Ryan Giggs, accusé de violence conjugale, et remplacé par son adjoint Robert Page, lui-même assisté de l'ancien coach de Genk, Albert Stuivenberg...), les Gallois devront se passer de trois cadres : Ben Davies (58 sélections, coéquipier de Toby Alderweireld à Tottenham), Tom Lockyer (13 sélections, défenseur de Luton Town) et surtout le très précieux Aaron Ramsey (61 sélections, actuel médian de la Juventus, ancien métronome d'Arsenal), blessé à la cuisse.

A l'inverse, l'ancien milieu de terrain de Liverpool, Joe Allen (aujourd'hui actif à Stocke City), fête son retour en sélection après 9 mois d'absence dus à une...rupture du tendon d'Achille. Dans l'entrejeu, il côtoiera l'ailier Daniel James, de plus en plus souvent titulaire à Manchester United.

Pour le reste, la Belgique sera heureuse d'apprendre que, parmi les trouble-fêtes (ou les brise-rêves) de 2016, Ashley Williams (fin de carrière) et Sam Vokes (non-repris) ne sont pas ou plus là. Au contraire de Hal Robson-Kanu (West Bromwich) dont le but reste encore dans toutes les mémoires...

Enfin, les supporters anderlechtois reconnaîtront l'un de leurs anciens joueurs en la personne de James Lawrence, aujourd'hui actif à Sankt-Pauli.

L'équipe attendue : Hennessey (Crystal Palace) - Mepham (Bournemouth), Lawrence (Sankt-Pauli), Rodon (Tottenham) - Norrington-Davies (Stoke City), Morrell (Luton Town), Allen (Stoke City), Roberts (Swansea) - Bale (Tottenham), Wilson (Cardiff), James (Manchester United)