Quels Diables seront sélectionnés pour le Danemark et l'Islande ? La conférence de presse en direct

Roberto Martinez va dévoiler… sa première sélection de l’année 2020. RTBF. be/sport vous propose de suivre la conférence de presse du sélectionneur fédéral en direct vidéo dès 13h. Les Diables vont affronter le Danemark et l’Islande, les 5 et 8 septembre prochains.



Après une saison perturbée et rallongée par le Covid 19, qui répondra présent à l’appel des Diables. Certains cadres auront sans doute besoin de couper avant de reprendre la compétition. Il ne faut pas oublier que l’Euro se profile à l’horizon. On pense notamment à Romelu Lukaku qui a disputé la finale de l’Europa League vendredi.



Thomas Meunier et Adnan Januzaj sont blessés et d’ores et déjà forfaits.



Martinez devra aussi composer sans le néoretraité Vincent Kompany. Une chance pour Zinho Vanheusden ? Le Standardman pourrait fêter sa première sélection.