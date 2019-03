Quel onze contre la Russie ?

Roberto Martinez a dévoilé une sélection de vingt-huit Diables Rouges pour les matches Belgique-Russie et Chypre-Belgique comptant pour les éliminatoires du championnat d’Europe des Nations. Kevin De Bruyne, Axel Witsel et Vincent Kompany, tous blessés, ne figurent pas dans cette sélection. En revanche, Romelu Lukaku, Thomas Vermaelen et Mousa Dembélé, tous les trois incertains, sont bien là…pour l’instant.

GARDIENS : qui comme premier substitut de Courtois ?

En appelant quatre gardiens de but, Roberto Martinez ne déroge pas à ses principes. Histoire de justifier la présence dans son staff de deux entraîneurs des gardiens ?

Thibaut Courtois disputera contre la Russie son cinquantième match officiel pour les Diables Rouges. Mais qui sera sa première doublure ? Simon Mignolet n’a joué que deux fois cette saison avec Liverpool : en coupe de la ligue au mois de septembre et en FA Cup le 7 janvier dernier. Dans le même temps, Koen Casteels et Matz Sels sont des titulaires performants à Wolfsburg et à Strasbourg. Lors de sa conférence de presse, Martinez a cité, comme d’habitude, le nom de Mignolet après celui de Courtois…et avant ceux de Casteels et de Sels. Un indice ?

DEFENSEURS CENTRAUX : qui aux côtés de Alderweireld et Vertonghen ?

Toby Alderweireld et Jan Vertonghen, qui n’a plus joué avec les Diables depuis le 7 septembre dernier à Glasgow, sont partants certains. Vincent Kompany non repris et Thomas Vermaelen étant toujours un énorme point d’interrogation, qui sera le troisième défenseur central ? Martinez devrait faire confiance à Dedryck Boyata, comme lors des trois derniers matches de l’équipe nationale ou lors du début de la Coupe du Monde. Le sélectionneur catalan pourrait toutefois être tenté de donner sa chance à Jason Denayer, en grande forme en ce moment avec Lyon. La probabilité de voir Brandon Mechele sur la pelouse est extrêmement faible. Zinho Van Heusden jouera avec les espoirs. Christian Kabasele et Bjorn Engels n’ont pas réussi à convaincre le sélectionneur.

LATERAUX : qui à gauche ?

Thomas Meunier est incontournable sur le flanc droit. Mais c’est à gauche que la concurrence semble la plus forte. Timothy Castagne s’y éclate à l’Atalanta. Sera-ce suffisant pour déloger Nacer Chadli et Yannick Carrasco, absent de la sélection lors des deux derniers matches ?

MILIEUX AXIAUX : qui avec Tielemans ?

Axel Witsel et Kevin De Bruyne forfaits, Marouane Fellaini eretraité et Radja Nainggolan hors-jeu, Roberto Martinez n’a plus beaucoup de choix. Youri Tielemans est en grande forme. Cela tombe bien et on sait que le coach espagnol l’apprécie énormément. Il semble partant certain. Mais avec qui à ses côtés ? Il y a trois solutions : Mousa Dembélé dont les chevilles fragiles n’offrent pas beaucoup de garanties, Dennis Praet ou Leander Dendoncker. Cette dernière option pourrait être la bonne. Dendoncker n’a été titularisé que deux fois en équipe nationale, toujours en défense centrale. Les deux ex-anderlechtois côte à côte dans l’entrejeu ? Il y a toutefois un précédent. C’était en seconde mi-temps en Bosnie. Dendoncker y avait remplacé Fellaini blessé à la demi-heure et Tielemans était monté au jeu à la 46e minute. Ensemble, dans une ambiance hostile, ils avaient renversé une situation compromise. Les Diables, menés 2-1, s’étaient imposés 3-4 à Sarajevo.

ATTAQUANTS : Batshuayi en cas de souci avec Lukaku ?

Eden Hazard et Dries Mertens en soutien de Romelu Lukaku. Martinez ne changera son trio offensif que s’il y est obligé. Le (gros) doute concerne Romelu Lukaku. On voit mal comment une place de titulaire pourrait alors échapper à Michy Batshuayi. Thorgan Hazard, Adnan Januzaj, Hans Vanaken, Leandro Trossard et Divock Origi, devraient se contenter, au mieux, d’un rôle de joker.

La seule véritable " nouveauté " dans le noyau de Roberto Martinez c’est le grand retour de Christian Benteke qu’on n’avait plus vu chez les Diables Rouges depuis le 2 juin 2018 au Portugal.