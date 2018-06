Quel dispositif tactique contre l'Angleterre en cas d'absence de Lukaku?

Ce dimanche dans Place Diables Rouges sur Vivacité, David Houdret, Pascal Scimè et Alexandre Teklak ont envisagé le dispositif tactique du prochain match face à l'Angleterre si Romelu Lukaku devait être absent. Faudrait-il alors jouer avec Michy Batshuayi ou sans numéro 9 spécifique, avec Dries Mertens en position axiale ?

"Si c’est pour des raisons purement tactiques, je ne dis pas que jouer avec un faux neuf ne serait pas une bonne solution, pourquoi pas, mais je pense qu’il faut simplement faire du poste pour poste" analyse Alexandre Teklak. "D’abord pour concerner tout le monde. Rappelons que Martinez a beaucoup insisté sur l’esprit de groupe. Je l’imagine mal couper cette dynamique de groupe en n’alignant pas Batshuayi en le sacrifiant sur l’autel de la tactique. Mais un faux numéro 9 contre une défense à trois, c’est intéressant. […] Avec De Bruyne et Witsel, quand tu vas jouer contre un milieu de terrain très costaud physiquement, je pense que Marouane devra s’y insérer pour gagner des duels et peut-être alors passer dans un 5-3-2 à ce moment-là. Je pense que c’est important que Marouane débute ce type de matches, et pas qu’il y rentre."