Quel Diable Rouge êtes-vous ?

Belgique - Chypre : 19 novembre 2019 (6-1) - Qualifications Euro 2020 - 19/11/2019 Les Diables rouges ont bouclé leur qualification par une victoire contre Chypre (6-1). Ils rendent donc un bulletin parfait avec un 30 sur 30 et, cerise sur le gâteau, le titre de meilleure attaque européenne. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Nicholas Ioannou (14') pour Chypre. Christian Benteke (16', 68' ), Kevin De Bruyne (36', 41'), Yannick Carrasco (44') et Christoforou Kypros (CSC, 51') ont marqué pour la Belgique. Pour ce dernier match officiel des qualifications pour l'Euro, Roberto Martinez décide de faire tourner et donner sa chance à des joueurs comme Simon Mignolet, Elias Cobbaut, Hans Vanaken, Yannick Carrasco ou Christian Benteke. La qualification et la première place sont assurées, l'Espagnol veut donc tester son noyau.