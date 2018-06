Que va faire Martinez ? Faut-il faire tourner contre l'Angleterre ?

Journée de repos ce dimanche pour nos Diables Rouges après la belle victoire contre la Tunisie (5-2). Mais déjà l’Angleterre se pointe à l’horizon, ce sera ce jeudi à Kaliningrad. Et cette question : que va faire Roberto Martinez ? Que doit-il faire ? Observer une rotation de son équipe maintenant que les Diables Rouges sont assurés d’ être qualifiés ? Donner du temps de jeu à ses réservistes ? Entre les blessés et les menacés, il faudra trouver l’équilibre. Et ne pas briser l’élan positif. Analyse.

Il existe un précédent : En 1994, aux Etats-Unis. Les Diables Rouges battent le Maroc, puis les Pays-Bas grâce à un but de Philippe Albert. Les Belges sont qualifiés pour les 8e de finale. L’entraîneur Paul Van Himst laisse alors Georges Grun sur le banc contre l’Arabie Saoudite. La Belgique s’incline. Et au lieu d’affronter l’Irlande à Orlando, c'est-à-dire là ou les Belges étaient installés, les Diables Rouges ont joué l’Allemagne à Chicago. Philippe Albert se souvient : "Georges Grun avait été ménagé car il était menacé. Mais je ne crois pas que sa présence aurait changé quelque chose au but d’Al Owairan."

24 ans plus tard, Roberto Martinez va devoir aussi opérer des choix. Romelu Lukaku, blessé à la cheville, sera sans doute épargné. Que faire avec Dries Mertens et Eden Hazard, légèrement touchés aussi contre la Tunisie ? Se pose aussi la question des menacés : Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen et Thomas Meunier.

"Il serait plus intelligent de les faire souffler contre l’Angleterre. Les Anglais ne calculeront pas. Ils vont mettre le pied. Si les 3 nôtres prennent un carton, on perd quasi un tiers de l’équipe en 8e de finale", poursuit Philippe Albert. Dans l’ombre des titulaires, Nacer Chadli se tient prêt à palier, pourquoi pas, l’absence de Thomas Meunier : "Oui, le coach donne la compo 2 ou 3 heures avant chaque match. Histoire de garder tout le monde concerné. Je suis prêt si on fait appel à moi."

Une précision encore. Si les Belges terminent premiers, ils joueront à Rostov le 2 juillet leur 8e de finale. S’ils terminent 2e, ils évolueront à Moscou, soit chez eux, le 3 juillet. En clair, un jour de repos en plus et 2 longs déplacements en moins. Sans même parler de la nature de l’opposition : la Colombie, le Sénégal, le Japon ou la Pologne. La 2e place paraît plus séduisante sur papier. Mais les Belges ne spéculeront pas. Inutile de briser une telle spirale positive. "On va jouer à fond. On ne va rien changer…", conclut Axel Witsel.