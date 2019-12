Quand Eden Hazard a refusé la Bundesliga pour ne pas faire d'ombre à son frère Thorgan

Il avait beau rêver du Real Madrid, Eden Hazard aurait pu atterrir en Bundesliga l'été dernier. C'est son ancien coéquipier à Chelsea, le portier Rob Green qui a lâché l'information. Selon l'expérimenté dernier rempart britannique, le Bayern avait fait une offre pour notre compatriote et semblait prêt à casser sa tirelire pour s'attirer les services du Belge. Seulement voilà, Eden aurait directement balayé d'un revers de la main cet intérêt...ne voulant pas faire d'ombre à son frère Thorgan, qui venait de signer à Dortmund. "Il voulait que son frère soit connu en Allemagne comme Thorgan Hazard et non comme le frère d'Eden " explique Green. La suite de l'histoire on l'a connait, Eden signe finalement au Real alors que Thorgan s'éclate en Bundesliga. On savait que les deux frères étaient très proches, en voici donc une nouvelle illustration. Gentleman notre Eden !