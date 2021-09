Qualifications Euro 2023 : Grâce à un grand Openda, les Diablotins croquent la Turquie et confirment leur excellent début de campagne

Pour leur 2e match des qualifications pour l’Euro 2023, les Diablotins se sont brillamment imposés 0-3 sur la pelouse de la Turquie, adversaire assez solide sur papier. Et comme souvent, le grand bonhomme des Espoirs belges se nomme Loïs Openda.

En pleine confiance après sa bonne saison dernière avec Vitesse, l’ancien Brugeois a mis son équipe sur du velours juste avant la demi-heure au terme d’une belle chevauchée et d’un tir (dans un angle fermé) mal négocié par le gardien turc. Aux commandes du match, les Diablotins ont ensuite fait le gros dos pour résister au bref moment fort des locaux, plus convaincants à la sortie des vestiaires mais incapables d’inquiéter Maarten Vandevoordt, le portier belge.

Alors qu’il venait d’échapper à un second carton jaune pour un comportement anti-sportif non signalé par l’arbitre, Openda s’est chargé de planter le but du K.O en fin de match, confirmant la prestation pleine de maîtrise des Diablotins.

Et les hommes de Jacky Mathijssen ne semblaient visiblement pas rassasiés puisque l’opportuniste Yorbe Vertessen, tout juste monté au jeu, a profité de l’apathie de la défense turque pour inscrire son but personnel et fixer le score à 0-3.

Après leur succès initial facile contre le Kazakhstan (1-3), les Diablotins confirment donc leur très bonne entame de campagne. Avec 6/6, ils s’isolent en tête du I et peuvent aborder, avec sérénité, la suite des opérations. Loïs Openda, lui, a encore confirmé tout le bien qu’on pensait de lui.