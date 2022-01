Du 21 au 29 mars, Roberto Martinez convoquera + /- 25 Internationaux pour un stage incluant deux matchs amicaux. Décision étonnante : tous les Diables dont le compteur de "capes" (participation à un (bout de) match) dépasse 50 n’en feront pas partie.

Pas de stage de mars pour 12 des cadres habituels

Lukaku, Vertonghen, Witsel et les autres cadres seront laissés au repos en mars © DIRK WAEM - Belga Concrètement, Jan Vertonghen (136 capes), Axel Witsel (120), Toby Alderweireld (118), Eden Hazard (116), Dries Mertens (103), Romelu Lukaku (101), Thibaut Courtois (94), Kevin De Bruyne (88), Thomas Vermaelen (85), Nacer Chadli (66), Thomas Meunier (54) et Yannick Carrasco (54) resteront au chaud dans leurs clubs respectifs. Même si Eden a besoin de temps de jeu en mars, il ne sera pas sélectionné. Le sélectionneur explique :"Depuis deux ans, les cadres ont beaucoup donné pour l’équipe nationale. Et souvent en club également. En mars, à huit mois de la Coupe du Monde, c’est bien de leur donner du repos, physique et mental. Concernant Eden Hazard, qu’il (re) joue beaucoup ou peu, où qu’il soit il sera impliqué à fond dans la vie de son équipe, et lui aussi aura besoin d’un break". Pour Martinez, le principal est ailleurs : "L’autre objectif est d’offrir du temps de jeu, notamment en tant que titulaire, aux Diables habitués aux seconds rôles voire aux troisièmes. Ça me donnera de précieuses informations pour la suite des évènements, dont la Coupe du Monde de novembre. Et ça participera à préparer l’avenir de l' Equipe nationale".

Qui seront les 23 (26 ?) heureux élus ?

On pourrait en citer plus de 30, dont Kayembe, Delcroix, Chadli, Foket, Mangala et d’autres. Dans les quasi-certitudes on dira (en vrac) : Boyata, Denayer, Doku, Castagne, Batshuayi, Tielemans, Benteke, Thorgan Hazard, Saelemaekers, Sambi Lokonga, Trossard, Vanaken, Dendoncker, Praet, …

Verschaeren, De Ketelaere, Openda, Onana… : les Diablotins de Jacky Mathijssen seront-ils de la partie ?

© Tous droits réservés "C’est très clair, précise Roberto Martinez. Des joueurs qui pourraient toujours évoluer chez nos U21 comme Yari Verschaeren, Arthur Theate et Charles De Ketelaere pourront faire partie de la sélection. Parce qu’ils ont déjà participé aux stages chez les A. Pas Loïs Openda, Amadou Onana ni Yorbe Vertessen puisque vous évoquez ces trois-là". Ce stage de mars ne s’adresse pas aux joueurs qui n’ont jamais joué pour les A. Martinez, qui est également Directeur technique de notre Fédération, ajoute : "Les Diablotins, fin mars, disputeront un match essentiel au Danemark. C’est une qualification pour l’Euro 2023 qui est en jeu. Et pour nous, c’est très important. Pour l’avenir du football belge. Jacky Mathijssen et moi, on travaille main dans la main, et le développement des U21 est une priorité". Quand on lui demande combien des joueurs présents à ce stage de mars se retrouveront dans sa liste définitive pour la Coupe du Monde de novembre, il rit puis ajoute : "Bonne question, impossible à répondre maintenant. Nous suivons 55 joueurs, il reste 42 semaines, et j’aurai trois rassemblements : mars, juin et septembre".

Partir au Qatar ou rester au Plat Pays ?

La première idée était de vivre ce stage au Qatar, dont les deux matchs amicaux, mais pour plusieurs raisons le projet a du plomb dans l’aile, comme on dit. "Il est bien possible qu’on fasse cela chez nous, précise Martinez. Dans ce cas, on essayerait de disputer les deux matchs à l’étranger, dans un pays proche. Cela fait partie de la vie des Diables, donc c’est une bonne chose que les jeunes connaissent cette manière de fonctionner".