Le divorce entre Thomas Meunier et le PSG ne s’est pas vraiment bien passé et depuis les deux parties ont réglé leurs comptes par presse interposée. Plus de six mois après cette séparation, la guéguerre n’est pas terminée !

Dans un entretien avec France Football, le directeur sportif du club est une nouvelle fois tombé sur le Diable rouge gratuitement, on peut le dire. Alors qu’il défendait le bilan de son dernier mercato, Leonardo a d’abord souligné que plusieurs joueurs partis l’été dernier étaient en fin de cycle, rien de bien méchant, des joueurs comme Meunier mais aussi Cavani ou Thiago Silva sont visés.

Là où ça devient un peu ridicule, c’est lorsque Leonardo pour défendre l’arrivée d’Alessandro Florenzi sort cette phrase : "Florenzi est arrivé et, franchement, c’est moins bon que Meunier ?"

Nul doute que cette nouvelle pique fera "sourire" le principal intéressé, auteur de son premier but avec Dortmund ce week-end.