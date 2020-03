Proto ironise au sujet d'une phrase de Martinez sur Eden Hazard

Rendez-vous dans un an : emporté par le coronavirus, l'Euro de football initialement prévu en juin-juillet dans douze pays a été repoussé à l'été 2021, un report inédit qui doit permettre d'achever les compétitions de clubs actuellement interrompues par la pandémie. Alors que le foot européen est à l'arrêt, cette décision radicale et inédite en 60 ans d'existence de l'Euro est une bouffée d'oxygène pour les clubs et les grands championnats européens, qui peuvent espérer aller à leur terme une fois passé le pic de la crise sanitaire.

Les Diables rouges constituaient un des favoris pour l'épreuve en 2020, ils le seront toujours en 2021, d'autant qu'ils auront, en théorie, récupéré avec certitude Eden Hazard, leur capitaine et maitre à jouer actuellement en revalidation. Ce qui a valu un tweet assez marrant et sympa d'une vieille connaissance de notre compétition belge, Silvio Proto, mettant en avant un sixième sens du sélectionneur : "En tout cas le coach avait bien vu : 'Eden Hazard sera prêt et frais pour l’Euro, j’en suis convaincu'", avait effectivement indiqué Roberto Martinez il y a peu.

Après avoir fait ses débuts professionnels à La Louvière, le gardien belge a effectué la majeure partie de sa carrière au Sporting d'Anderlecht. Le portier, âgé de 36 ans, a aussi porté la vareuse du Germinal Beerschot, d'Ostende, de l'Olympiakos et évolue actuellement à la Lazio Rome, deuxième du championnat italien cette saison.