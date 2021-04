Prolongation de Kevin De Bruyne à Manchester City : un nouvel outil d'analyse statistique lui a permis de négocier à la hausse

De tout temps, les négociations entre clubs et joueurs pour un transfert ou une prolongation ont impliqué des chiffres. Désormais, des outils très pointus d’analyse permettent d’objectiver toutes les performances offensives, défensives, physiques et même mentales des joueurs. Ces plateformes commencent à entrer en compte dans les recrutements de certains clubs, Kevin De Bruyne s’en est lui servi pour sa prolongation/revalorisation de contrat. Le métier d’agent est-il mis à mal par ce genre d’innovations ? Pas tout à fait, mais il pourrait devoir se réinventer.

Les agents de joueurs ont pris énormément de pouvoir au cours des dernières décennies. Ils sont de plus en plus puissants, influents et exigeants. Leurs commissions ont grimpé en flèche, ils sont au centre de conflits d’intérêts et plusieurs d’entre eux sont mêmes sous le coup de poursuite judiciaires, comme Patrick De Koster, ancien agent de Kevin De Bruyne.

Marqué par cette histoire, le Cityzen a décidé de négocier sa prolongation de contrat sans agent mais avec son entourage, des avocats et fiscalistes mais aussi un outil d’analyse de performances statistiques. L’outil en question s’appelle Transfer Lab et il fait partie d’une plateforme plus large appelée AnalyticsFC.

Le quotidien sportif espagnol Marca a récemment réalisé une enquête sur l’avenir des agents après la prolongation de contrat de Kevin De Bruyne qui pourrait être un moment charnière. Dans cet article on peut retrouver une déclaration du patron d’AnalyticsFC, Jeremy Steele : "Nous avons développé un outil d’analyse des données leader dans le monde. Nous avons été les premiers à développer une plateforme dédiée au football féminin et nous montrons également le pouvoir de nos algorithmes et de notre expérience avec les données à travers projets personnalisés comme celui réalisé pour aider Kevin De Bruyne dans la négociation de son nouveau contrat à Manchester City."

►►► À lire aussi : Quel montant arrive dans le portefeuille de Kevin De Bruyne ? On décortique son salaire mirobolant

Des données très précises sur l’impact dans le jeu du joueur, mais aussi son impact sur les autres joueurs, de son équipe comme de l’équipe adverse… Plus surprenant, certains algorithmes analysent les performances futures du joueur en fonction de son âge, de sa forme, de ses exploits récents et passés, et des projections sur le futur du club et de la ligue… Des données très précises qui ont donc joué en la faveur de Kevin De Bruyne, l’un des meilleurs joueurs du monde en ce moment, dans ce cas précis et qui se généralisent petit à petit dans le monde du football.

Contrat jusqu’en 2025, joueur le mieux payé de Premier League, KDB peut en partie remercier Analytics FC pour son "aide".

Et avec de tels outils, on peut imaginer que de plus en plus de joueurs auront envie de se passer de leur agent s’ils ne comprennent plus vraiment l’intérêt d’en avoir un, ce qui arrive de plus en plus souvent. La méthode De Bruyne déjà employée par plusieurs joueurs, mais qui fait beaucoup parler d’elle dans ce cas, pourrait être la méthode du futur.