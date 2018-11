Problème de passeport pour Carrasco, Origi rappelé chez les Diables

Yannick Carrasco ne sera pas du voyage en Suisse avec les Diables rouges. Le joueur du club chinois du Dalian Yifang, victime d'un problème de passeport, a été remplacé dans l'effectif de Roberto Martinez par Divock Origi (Liverpool), a annoncé la fédération belge vendredi soir sur Twitter.

Absent de la feuille de match contre l'Islande (2-0) jeudi, Yannick Carrasco est coincé en Chine à cause d'un problème administratif. Incapable de rejoindre le pays, il a donc été remplacé dans la sélection par Divock Origi.

L'attaquant de Liverpool, 23 ans, fait son retour chez les Diables après huit mois d'absence et une sélection en mars 2019 pour l'amical contre l'Arabie saoudite. Sa dernière apparition remonte à novembre 2017, lui qui avait hérité de 16 minutes de jeu contre le Japon en préparation. Victime d'une très rude concurrence dans le secteur offensif à Liverpool, Origi n'a joué que 11 minutes cette saison pour l'équipe de Jürgen Klopp.

Après sa victoire contre les Islandais au stade Roi Baudouin, la Belgique compte neuf points et reste invaincue dans son groupe 2 de la Ligue des Nations. Dimanche à Lucerne, les Belges affronteront la Suisse (6 pts) dans la finale du groupe 2 de la Ligue A avec la première place et le ticket pour la phase finale de cette nouvelle compétition continentale comme enjeux. Un point suffira aux Belges pour rejoindre le 'Final Four' qui se disputera en juin 2019 au Portugal ou en Italie, les deux équipes encore en lice pour la qualification dans le groupe 3.