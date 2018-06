Preud'homme sur le but de Platt au Mondial 90: "On avait prouvé pendant 120 minutes qu'on était la meilleure équipe"

L'image est cruelle et fait toujours saigner le cœur des fans des Diables rouges qui ont vécu l’événement: 26 juin 1990, à 15 secondes de la fin des prolongations que livrent les Diables Rouges contre l'Angleterre, David Platt place une reprise de volée imparable et qualifie son pays pour les 1/4 de finale.

L'aventure des Diables s'arrête brusquement. Le "C'est trop injuste" de Frank Baudoncq juste après la reprise de volée fatale de l'Anglais résonne encore aujourd'hui dans nos têtes.

Les supporters belges sont anéantis. Les joueurs de l'équipe nationale aussi...

"On était tous abattus à la fin de la rencontre. Parce que je pense qu'on avait prouvé pendant 120 minutes qu'on était la meilleure équipe et qu'on méritait de se qualifier" nous livre Michel Preud'homme "C'est le foot... Parfois si on ne concrétise pas, on est à la merci d'un but comme celui-là, un but d'anthologie finalement."

L'équipe belge avait pourtant fière allure avec Michel Preud'homme, Eric Gerets, Lei Clijsters, Georges Grün, Stéphane Demol, Michel Dewolf, Franky Vander Elst, Bruno Versavel, Enzo Scifo, Marc Degryse et Jan Ceulemans. Elle s'était facilement qualifiée pour les huitièmes de finale.

Solide défensivement et offensivement, la Belgique a réalisé le match presque parfait mais la réussite a tourné le dos à Enzo Scifo et Jan Ceulemans qui avaient trouvé le montant du but de Peter Shilton. Le ballon ne voulait pas rentrer. L'Angleterre se sentira, elle aussi, flouée lorsque John Barnes voit, en première période, son but annulé pour un hors-jeu inexistant…

Alors qu'on se dirigeait vers une indécise séance de tirs au but, l'arbitre danois, Peter Mikkelsen, a accordé un coup franc imaginaire aux Anglais pour une soi-disant poussée fautive d'Eric Gerets sur Paul Gascoigne. Personne n'imaginait à cet instant-là que cette phase arrêtée située à 30 mètres du but belge allait à ce point être destructrice.

"C'est un mauvais souvenir mais je pense que c'est un bon moment maintenant pour venger cette génération" ajoute Michel Preud'Homme. "Platt a marqué ce but à la dernière minute alors que tout le monde se disait que cela allait se jouer aux tirs au but. Là où j'aurais eu un rôle important à jouer."

"On avait une bonne génération en 90, même en 94" décrit l'ex-gardien belge. "Parce qu'on avait un mélange entre jeunes joueurs et des joueurs plus âgés. Il y avait un peu deux générations dedans. Mais pour être honnête, je pense que la génération actuelle est encore un cran au dessus. On voit d'ailleurs les clubs dans lesquels ils évoluent tous. Mais les règles ont aussi évolué depuis cette époque. Probablement que si les joueurs avaient été libres de jouer où ils veulent à l'époque, beaucoup d'entre eux auraient pu faire une grande carrière à l'étranger."